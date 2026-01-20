مصدر أمني يوضّح أسباب الأزمات التي يشهدها جسر الملك حسين

وطنا اليوم:أوضح مصدر أمني، الثلاثاء، أسباب الأزمات التي يشهدها جسر الملك حسين، من محدودية ساعات العمل وحصر أعداد المسافرين من الطرف الآخر والإغلاق المفاجئ بحجج مختلفة من قبلهم، مما يؤدّي لترحيل الدور لليوم الذي يليه.

وأشار المصدر إلى أنّ الجسر لا يغلق من الطرف الأردني، والعاملون به من كافّة الجهات المعنية موجودون على مدار الـ 24 ساعة.

وبين أن الجسر تعامل مع ما يقارب 2 مليون مسافر، ما بين قادم ومغادر خلال عام 2025، مؤكدا أن الأردن يعمل بكافّة الطرق للتخفيف عن المسافرين ويسعى لإعادة فتح الجسر على مدار الساعة.

وأكد المصدر الأمني أن العمل جارٍ على تأهيل شامل ومشاريع وبُنى تحتية باستمرار وهناك خطط مستقبلية لتطوير الجسر.

وقال “أرسلنا رسائل إعلامية مسبقة قبل حدوث أي أزمات متوقعة خلال هذا الأسبوع، نظراً لعودة أعداد كبيرة من المعتمرين وما يرافق ذلك من زيادة في حركة المسافرين، وذلك لإشعارهم وتمكينهم من ترتيب مواعيد سفرهم مسبقاً، ونؤكد أننا نعمل على مدار العام، وخلال مواسم العطلات والأعياد وموسم الحج وغيرها، على إعداد وتنفيذ خطط مشتركة تهدف إلى التخفيف عن المسافرين والحد من الازدحامات، وتذليل الإجراءات الاستثنائية التي يفرضها الطرف الآخر بشكل مستمر”.

وأشار المصدر إلى أن الأردن يتابع أيه ملحوظات ترد ويعمل على التأكد منها واتخاذ أي إجراء يساهم في التخفيف على الأخوة المسافرين.