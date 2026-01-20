بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

تراجع أعداد الأردنيين المسافرين للخارج لأغراض السياحة خلال عام 2025

20 يناير 2026
تراجع أعداد الأردنيين المسافرين للخارج لأغراض السياحة خلال عام 2025

وطنا اليوم:تراجعت أعداد الأردنيين المسافرين إلى الخارج لأغراض السياحة خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، ليبلغ إجمالي عدد المسافرين 1,638,498 مسافرا، مقابل 1,675,919 مسافرا في العام السابق، مسجلا انخفاضا نسبته 2.2 بالمئة.
وعلى المستوى الشهري، سجل شهر كانون الثاني أعلى نسبة نمو خلال عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، بارتفاع بلغ 16.5 بالمئة، ليصل عدد المسافرين إلى 159,085 مسافرا، مقابل 136,538 مسافرا في كانون الثاني من العام الماضي.
وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة السياحة، شهد شهر آذار ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7.9 بالمئة، حيث بلغ عدد المسافرين 126,032 مسافرا مقارنة بـ116,756 مسافرا في عام 2024، في حين سجل تشرين الأول نموا بنسبة 4.7 بالمئة، وتلاه تشرين الثاني بنسبة 3.1 بالمئة.
في المقابل، سجل شهر حزيران أكبر تراجع سنوي بنسبة 29.8 بالمئة، حيث انخفض عدد المسافرين من 227,300 مسافر في عام 2024 إلى 159,455 مسافرا في عام 2025. كما شهد شهر نيسان تراجعا بنسبة 9.4 بالمئة، وشباط بنسبة 2.1 بالمئة.
أما أشهر الصيف، فأظهرت أداء متباينا؛ إذ ارتفع عدد المسافرين في تموز بنسبة 2.0 بالمئة ليصل إلى 203,631 مسافرا، فيما تراجع في آب بنسبة 2.4 بالمئة مسجلا 156,431 مسافرا.
وسجلت أشهر أيار وأيلول وكانون الأول تغيرات طفيفة، حيث تراوحت نسب النمو بين 0.7 بالمئة و1.9 بالمئة، ما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في حركة السفر خلال هذه الفترات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:15

حريق هائل بمركز تجاري يودي بحياة العشرات في باكستان

09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

19:40

الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف