تراجع أعداد الأردنيين المسافرين للخارج لأغراض السياحة خلال عام 2025

وطنا اليوم:تراجعت أعداد الأردنيين المسافرين إلى الخارج لأغراض السياحة خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، ليبلغ إجمالي عدد المسافرين 1,638,498 مسافرا، مقابل 1,675,919 مسافرا في العام السابق، مسجلا انخفاضا نسبته 2.2 بالمئة.

وعلى المستوى الشهري، سجل شهر كانون الثاني أعلى نسبة نمو خلال عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، بارتفاع بلغ 16.5 بالمئة، ليصل عدد المسافرين إلى 159,085 مسافرا، مقابل 136,538 مسافرا في كانون الثاني من العام الماضي.

وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة السياحة، شهد شهر آذار ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7.9 بالمئة، حيث بلغ عدد المسافرين 126,032 مسافرا مقارنة بـ116,756 مسافرا في عام 2024، في حين سجل تشرين الأول نموا بنسبة 4.7 بالمئة، وتلاه تشرين الثاني بنسبة 3.1 بالمئة.

في المقابل، سجل شهر حزيران أكبر تراجع سنوي بنسبة 29.8 بالمئة، حيث انخفض عدد المسافرين من 227,300 مسافر في عام 2024 إلى 159,455 مسافرا في عام 2025. كما شهد شهر نيسان تراجعا بنسبة 9.4 بالمئة، وشباط بنسبة 2.1 بالمئة.

أما أشهر الصيف، فأظهرت أداء متباينا؛ إذ ارتفع عدد المسافرين في تموز بنسبة 2.0 بالمئة ليصل إلى 203,631 مسافرا، فيما تراجع في آب بنسبة 2.4 بالمئة مسجلا 156,431 مسافرا.

وسجلت أشهر أيار وأيلول وكانون الأول تغيرات طفيفة، حيث تراوحت نسب النمو بين 0.7 بالمئة و1.9 بالمئة، ما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في حركة السفر خلال هذه الفترات.