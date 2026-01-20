بنك القاهرة عمان
المواصفات: تشديد الرقابة مع الجمارك على تعديلات المركبات المخالفة للقانون

20 يناير 2026
المواصفات: تشديد الرقابة مع الجمارك على تعديلات المركبات المخالفة للقانون

وطنا اليوم:أكد رئيس قسم المنتجات الكهربائية والميكانيكية في مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندس أسامة الدحيات، أنه سيكون هناك تشديد مضاعف بالتعاون مع كوادر الجمارك على الحاويات التي تحتوي على إضافات وتعديلات على المركبات.
وقال الدحيات في مداخلة اذاعية اليوم الثلاثاء إن أي تعديل يُضاف على المركبة من غير الشركة الصانعة يُعد ممنوعًا بموجب قانون السير، وعليه فإن أي تعديل على الإنارة الأمامية أو الخلفية أو السماعات يُعتبر مخالفًا للقانون، ومن حق رقباء السير مخالفة السائقين ومطالبتهم بإزالتها.
وأوضح أن السيارات الجديدة تُعد حديثة ومزودة بأنظمة إنارة متطورة، وتتضمن جزئيتين؛ الأولى تتيح للسائق القدرة على التحكم في مستوى الإنارة، والثانية مركبات تحتوي على حساسات تعمل على قياس مستوى الإنارة المطلوبة في الشارع وتقوم بتخفيضها تلقائيًا.
وأشار إلى أن السيارات الجديدة يتم مطابقتها مع الشهادات الخاصة بها، وأن جميع أضوية الإنارة فيها مطابقة للتشريعات الأوروبية والخليجية والأمريكية، وهي من الشركة المصنعة.


