هدم مبانٍ لأونروا في القدس ورفع العلم الإسرائيلي داخلها

وطنا اليوم:بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، بهدم منشآت داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

وأفادت مصادر محافظة القدس بأن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت مقر الوكالة بعد محاصرة الشوارع المحيطة وتكثيف تواجدها العسكري في المنطقة، وشرعت بهدم منشآت داخل مجمع الوكالة.

وأشارت المصادر إلى رفع قوات الاحتلال العلم الإسرائيلي داخل مقر “الأونروا” بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم.