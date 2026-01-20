كتلة عزم النيابية تبحث مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عددا من القضايا ذات الأولوية الوطنية

وطنا اليوم:بحثت كتلة عزم النيابية، برئاسة النائب الدكتور وليد المصري، في إجتماع عقدته اليوم الإثنين، مع رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي موسى شتيوي، عدداً من القضايا الإقتصادية والإجتماعية ذات الأولوية الوطنية، بحضور أمين عام المجلس محمود شعلان وعدد من المسؤولين.

وأكد المصري، أهمية الإستثمار ودعم المشاريع المنتجة في تعزيز الإقتصاد الوطني.

من جهته، أوضح شتيوي أن الدراسة الإكتوارية الخاصة بالضمان الإجتماعي تناولت جملة من التحديات المرتبطة بسوق العمل، إضافة إلى تدني معدل المشاركة الإقتصادية والتغيرات الديموغرافية، وإنعكاساتها على الإستدامة المالية للضمان الإجتماعي.

وأكد حرص المجلس الإقتصادي والإجتماعي على الحفاظ على مؤسسة الضمان الإجتماعي وضمان ديمومتها، من خلال تبني سياسات متوازنة ومدروسة تراعي مصالح المشتركين وإستقرار المالي للمؤسسة.