الأرصاد: طقس بارد وصقيع متوقع خلال الأيام المقبلة

20 يناير 2026
وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الثلاثاء، مشمسا وباردًا في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
تحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول وقد تشمل الاغوار الشمالية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.
وتظهر في سماء المملكة يوم غدٍ الأربعاء، كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويبقى الطقس باردًا في أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار،لاسيما في مناطق البادية.
ويطرأ الخميس والجمعة ، ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 9- 2 درجة مئوية، وفي غرب عمان 7- 0، وفي المرتفعات الشمالية 5 – -1، وفي مرتفعات الشراة 5- -2 ، وفي مناطق البادية 12 – 0، وفي مناطق السهول 10 – 2، وفي الأغوار الشمالية 16- 3 ، وفي الأغوار الجنوبية 18- 7، وفي البحر الميت 18- 8، وفي خليج العقبة 19- 8 درجات مئوية


