في خطوة لافتة بلدية مادبا الكبرى تبدأ بإجراءات استملاك 5 منازل مقامة على مجاري الأودية حفاظاً على السلامة العامة في المحافظة

وطنا اليوم – كشف رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات عن البدء بإجراءات استملاك خمسة منازل مقامة على مجاري الأودية داخل حدود البلدية، وذلك بهدف إخلائها من سكانها حفاظاً على سلامتهم، خاصة في ظل المخاطر المتزايدة خلال فصل الشتاء والمنخفضات الجوية.

وقال أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة البلدية الاستباقية للحد من أخطار السيول والانجرافات، وحماية الأرواح والممتلكات.

وبين جوينات في تصريحه أن المنازل المستملكة تقع في مناطق تشكل تهديداً مباشراً على قاطنيها عند هطول الأمطار الغزيرة.

وأضاف المهندس جوينات أن البلدية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفق التشريعات المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للأسر المتضررة، مؤكداً استمرار جهود بلدية مادبا الكبرى في تعزيز السلامة العامة وتنظيم المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية.

وشكر جوينات وزارة الإدارة المحلية ممثلة بوزيرها وليد المصري وأمينها العام بالوكالة الدكتور بكر الرحامنة وعطوفة محافظ مادبا حسن الجبور والأجهزة الأمنية ومديرية الشؤون البلدية في محافظة مادبا ممثلة بمديرها المهندسة رويده الهباهبة لجهودهم الطيبة بالوقوف مع البلديات الأردنية.