بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

في خطوة لافتة بلدية مادبا الكبرى تبدأ بإجراءات استملاك 5 منازل مقامة على مجاري الأودية حفاظاً على السلامة العامة في المحافظة

20 يناير 2026
في خطوة لافتة بلدية مادبا الكبرى تبدأ بإجراءات استملاك 5 منازل مقامة على مجاري الأودية حفاظاً على السلامة العامة في المحافظة

 وطنا اليوم – كشف رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات عن البدء بإجراءات استملاك خمسة منازل مقامة على مجاري الأودية داخل حدود البلدية، وذلك بهدف إخلائها من سكانها حفاظاً على سلامتهم، خاصة في ظل المخاطر المتزايدة خلال فصل الشتاء والمنخفضات الجوية.
وقال أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة البلدية الاستباقية للحد من أخطار السيول والانجرافات، وحماية الأرواح والممتلكات.

وبين جوينات في تصريحه أن المنازل المستملكة تقع في مناطق تشكل تهديداً مباشراً على قاطنيها عند هطول الأمطار الغزيرة.

وأضاف المهندس جوينات أن البلدية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفق التشريعات المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للأسر المتضررة، مؤكداً استمرار جهود بلدية مادبا الكبرى في تعزيز السلامة العامة وتنظيم المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية.

وشكر جوينات وزارة الإدارة المحلية ممثلة بوزيرها وليد المصري وأمينها العام بالوكالة الدكتور بكر الرحامنة وعطوفة محافظ مادبا حسن الجبور والأجهزة الأمنية ومديرية الشؤون البلدية في محافظة مادبا ممثلة بمديرها المهندسة رويده الهباهبة لجهودهم الطيبة بالوقوف مع  البلديات الأردنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:15

حريق هائل بمركز تجاري يودي بحياة العشرات في باكستان

09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

19:40

الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف