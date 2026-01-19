الشاعرة شذى آل معمر تحيي أمسية شعرية في ملتقى الصابونجي الثقافي حول التورية اللغوية

وطنا اليوم – أقام ملتقى الصابونجي الثقافي أمسية شعرية ثقافية مساء السبت ، حملت عنوان «التورية اللغوية: دهاء المعنى في الموال والدارمي والأبوذية»، بمشاركة الشاعرة الأستاذة شذى آل معمر، وبإدارة الأستاذ الدكتور محمد ثابت البلداوي، وذلك بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وجاءت الأمسية ضمن رؤية الملتقى الهادفة إلى إحياء التراث الشعري الشعبي وتسليط الضوء على جماليات اللغة العربية وطاقتها البلاغية، حيث قدّمت الشاعرة شذى آل معمر قراءات شعرية تناولت تقنيات التورية اللغوية وما تحمله من عمق دلالي ودهاء معنوي في فنون الموال والدارمي والأبوذية، مستعرضة نماذج تعبّر عن غنى هذا الموروث وأثره في تشكيل الذائقة الجمالية.

وأدار الأمسية الأستاذ الدكتور محمد ثابت البلداوي، الذي قدّم مداخلات تحليلية ونقدية أسهمت في إثراء محاور اللقاء وفتح باب الحوار مع الحضور، في تفاعل عكس مستوى الاهتمام بأهمية الشعر الشعبي بوصفه أحد روافد الهوية الثقافية.

من جهتها، أكدت مديرة ملتقى الصابونجي الثقافي الفنانة التشكيلية مينا الصابونجي أن هذه الأمسية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي ينظمها الملتقى بهدف دعم المشهد الإبداعي وتعزيز التواصل بين الأدب والفنون، وخلق مساحة ثقافية حوارية تجمع المبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وشهدت الأمسية تفاعلًا لافتًا من الحضور الذين أشادوا بمستوى الطرح وثراء المضامين، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات في رفد الحركة الثقافية وتعزيز حضور الشعر الشعبي في المشهد الأدبي المعاصر.