مجلس محافظة مادبا يستعرض إنجاز موازنة 2025 ويحدد أولويات موازنة 2026

وطنا اليوم – عقد مجلس محافظة مادبا، اليوم الأثنين ، مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله الأداء المالي ونسب الإنجاز في موازنة المحافظة لعام 2025، إضافة إلى عرض أولويات ومخصصات موازنة عام 2026، بحضور نائب رئيس مجلس المحافظة عايد كساب الشخانبه، وأعضاء المجلس، وعدد من الصحفيين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام. وقال رئيس مجلس محافظة مادبا، حسام عوده، إن إجمالي الموازنة المقررة لعام 2025 بلغ 9 ملايين و174 ألف دينار، إلا أنه وبعد قرار دولة رئيس الوزراء بإيقاف مشاريع التدريب والتشغيل، أصبح صافي الموازنة 8 ملايين و899 ألفًا و50 دينارًا. وأوضح أن إجمالي المبالغ المصروفة فعليًا بلغ 6 ملايين و528 ألفًا و554 دينارًا، بنسبة إنفاق وصلت إلى 73%، فيما بلغت نسبة الإنجاز العامة على مستوى قطاعات المحافظة 79%. وأشار إلى أن توجيه المخصصات ركّز على القطاعات الخدمية والتنموية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، حيث حققت قطاعات السياحة والزراعة والثقافة والتدريب المهني والداخلية والمياه نسب إنجاز 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في قطاع الأشغال العامة قرابة 99%، وقطاع الصحة 77%، بينما ما يزال قطاع التربية والتعليم قيد التنفيذ بنسبة 18% نتيجة إجراءات فنية وتنفيذية، وسجل قطاع الإدارة المحلية، الموزع على خمس بلديات، نسبة إنجاز بلغت 66%. وفيما يتعلق بموازنة عام 2026، أكد عوده أنها أُعدّت بناءً على تقييم الموازنات السابقة، وبما يضمن تقليل المشاريع التي تواجه معيقات تنفيذية، ودعم المشاريع الجاهزة فنيًا والقابلة للتنفيذ خلال السنة المالية، إلى جانب تعزيز المتابعة والرقابة منذ المراحل الأولى. وبيّن أن إجمالي الموازنة الرأسمالية لمحافظة مادبا لعام 2026 بلغ 6 ملايين و616 ألف دينار، وتركزت على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتحفيز الاقتصاد المحلي والسياحة، وتحقيق العدالة التنموية بين قصبة مادبا ولواء ذيبان، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر حاجة. وأوضح أن قطاع البنية التحتية والطرق استحوذ على الحصة الأكبر من الموازنة، من خلال فتح وتعبيد وصيانة طرق رئيسية وقروية وزراعية، وتوسعة وتأهيل الطريق الملوكي، وإعادة تأهيل طرق حيوية، من أبرزها طريق مدخل المخيم حتى تقاطع الشارع الستين، وطريق الدليلة – الجامعة الأمريكية، لما لذلك من أثر مباشر على السلامة المرورية والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى معالجة الأضرار الناتجة عن المنخفض الجوي الأخير بالتعاون مع الجهات المختصة. وفي محور التنمية الاقتصادية والزراعية، أشار إلى إنشاء سوق مواشٍ في مادبا ليكون الأول على مستوى المملكة، وتنفيذ مشاريع زراعية وتنموية تشمل استصلاح الأراضي، وحفر آبار، وإنشاء مراكز زراعية، بهدف توفير فرص عمل وتعزيز الاستدامة. كما تضمنت الموازنة مشاريع في قطاعات الشباب والثقافة والأبنية الحكومية، تشمل إنشاء مركز ثقافي في مادبا، واستكمال بيت شباب مادبا، واستكمال مبنى محافظة مادبا الجديد، وإنشاء وصيانة مساكن للأسر العفيفة، وصيانة المساجد ودور العبادة. وأكد عوده أن موازنة 2026 هي موازنة خدمات وتنمية، تركز على المشاريع ذات الأثر المستدام، وبشراكة مع الدوائر التنفيذية لضمان الإنجاز. وتوزعت الموازنة على القطاعات على النحو التالي: الداخلية (1.4 مليون دينار)، السياحة والآثار (80 ألف دينار)، الآثار العامة (330 ألف دينار)، الإدارة المحلية (مليون و660 ألف دينار)، الأشغال العامة والإسكان (مليون وألف دينار)، الزراعة (110 آلاف دينار)، المياه (300 ألف دينار)، التربية والتعليم (مائة ألف دينار)، الصحة (730 ألف دينار)، التنمية الاجتماعية (مائة ألف دينار)، الثقافة (5.5 آلاف دينار)، الشباب (250 ألف دينار)، والأوقاف (50 ألف دينار). وختم رئيس مجلس المحافظة بالتأكيد على حرص المجلس، انسجامًا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، على إبقاء المواطنين والرأي العام على اطلاع مستمر بالأداء المالي ونسب الإنجاز، وتعزيز التنمية المستدامة في محافظة مادبا.