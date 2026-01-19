الحكومة: استبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأُسر المستحقة

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته، الاثنين، التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تكليف وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لاستبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأُسر المستحقَّة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وذلك من خلال مراكز التَّنمية الاجتماعيَّة في المحافظات وتكيَّة أم علي، وذلك في إطار الحماية الاجتماعيَّة، وضمن حملة شتاء آمن التي انطلقت منذ بداية فصل الشِّتاء.

ويأتي القرار استمراراً لجهود وزارة التنمية الاجتماعيَّة والوزارات المعنيَّة التي تبذلها خلال فصل الشتاء من كل عام ضمن عديد من المبادرات والبرامج التي تقوم بها لدعم الأسر المستحقة.

كما ناقش المجلس سير العمل في إجراءات صرف المعونات الماليَّة للمتضرِّرين جرَّاء الظروف الجويَّة من الأسر المستحقة، وبحسب المعايير والأسس المحدَّدة لدى وزارات التَّنمية الاجتماعيَّة / صندوق المعونة الوطنيَّة، والأوقاف والشؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، والزِّراعة.

ووجه المجلس باستكمال تخصيص المبالغ الماليَّة للمتضِّررين وصرفها لهم بعد قيام الوزارات المعنيَّة بحصرهم عقب تقديم الطلبات، حيث سيتم استكمال صرف المبالغ لهم تباعاً، بما في ذلك صرف التَّعويضات عن الأراضي المتضرِّرة من الانزلاقات التي حدثت في منطقة المرج في محافظة الكرك، وذلك من بند النفقات الطارئة في الموازنة العامة للعام الجاري.

وقد قامت الوزارات المعنيَّة بصرف التَّعويضات لأكثر من 120 أسرة حتى اليوم الاثنين في المناطق المتضررة، وستستمر بذلك للمزيد من الأسر المستحقَّة خلال الأيام المقبلة، ولحين استكمال صرف المبالغ المخصَّصة لجميع الأسر المستحقَّة.

كما تجري دراسة تعويض مجموعة أخرى من الأسر التي تضرَّرت منازلها جرَّاء الأحوال الجويَّة والأمطار الغزيرة، حيث يجري تحديد قيمة الأضرار لصرف تعويضات لأصحابها وفقاً للأسس والتعليمات.