مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي قبيلة الفايز

19 يناير 2026
مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي قبيلة الفايز

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الاثنين واجب العزاء إلى عشائر قبيلة الفايز بوفاة علي متعب مسلط الفايز ونجليه خالد وعمر، الذين توفاهم الله إثر حادث غرق.

ونقل العيسوي خلال زيارته بيت العزاء في منطقة الجيزة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين وإلى عموم عشائر قبيلة الفايز، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


