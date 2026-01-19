بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

كابيتال بنك يختتم حملة حسابات التوفير ويعلن عن الفائزين بجائزة 100 ألف دينار‎

19 يناير 2026
كابيتال بنك يختتم حملة حسابات التوفير ويعلن عن الفائزين بجائزة 100 ألف دينار‎

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك، عن أسماء الفائزين بجائزة 100 ألف دينار أردني ضمن حملة حسابات التوفير لعام 2025، وذلك خلال حفل خاص أقيم في فرع عبدون، بحضور عدد من مسؤولي البنك وموظفيه.
وفاز بالجائزة كلٌّ من عمر زياد العرموطي ومراد حمزة السلامات، حيث أتاح البنك لكل فائز حرية اختيار جائزته بما تصل قيمتها إلى 100 ألف دينار أردني، في خطوة تعكس التزام كابيتال بنك بتحويل الادخار إلى فرصة حقيقية لتحقيق الطموحات والأحلام.
ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لحملة حسابات التوفير لعام 2025، التي أطلقها كابيتال بنك بهدف تعزيز ثقافة الادخار لدى الأفراد، وتسليط الضوء على الدور الإيجابي للتخطيط المالي في دعم الاستقرار المالي وبناء المستقبل، من خلال حوافز وجوائز نوعية تُعد من الأكبر على مستوى القطاع المصرفي في المملكة.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، أوضح رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان، أن حملة حسابات التوفير شكلت نموذجاً عملياً لالتزام البنك بوعده لعملائه، مبيناً أن النجاح الذي حققته الحملة يعكس ثقة العملاء المتزايدة بكابيتال بنك، ويؤكد حرصه الدائم على مكافأتهم وتقديم قيمة حقيقية تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية.
وأضاف خيطان أن كابيتال بنك ينظر إلى الادخار كأداة تمكّن الأفراد من تحقيق أهدافهم الشخصية والعائلية، مشيراً إلى أن البنك سيواصل إطلاق حملات مبتكرة وبرامج تحفيزية تعزز هذا المفهوم، بما ينسجم مع رؤيته في ترسيخ موقعه كأحد أبرز المؤسسات المالية في الأردن.
وأكد كابيتال بنك أن حملة حسابات التوفير مستمرة، ضمن استراتيجيته الرامية إلى تقديم حلول مصرفية مرنة ومجزية، وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائه قائمة على الثقة، والشفافية، وتحقيق تطلعاتهم المالية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:20

زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا بالوكالة إلى الولايات المتحدة

09:15

حريق هائل بمركز تجاري يودي بحياة العشرات في باكستان

09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف