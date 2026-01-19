شراكة استراتيجية بين uwallet و جمعية نادي قدامى الطلبة وخريجي مدرسة المطران دعماً لأنشطة النادي

وطنا اليوم: أعلنت “uwallet”، المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية الرقمية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية نادي قدامى الطلبة وخريجي مدرسة المطران ،وذلك بهدف دعم مجتمع الخريجين والطلبة وعائلاتهم، من خلال توفير حلول مالية رقمية ميسرة وآمنة تلبي احتياجاتهم اليومية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية الطرفين المشتركة لدعم المجتمع المحلي، حيث ستقدم “uwallet” رعاية مالية للنادي، إلى جانب تواجدها خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، لتعريف الأعضاء بخدماتها وحلولها المالية الرقمية المبتكرة، وتعزيز الوعي بأهمية استخدام وسائل الدفع الحديثة ضمن بيئة تعليمية ومجتمعية عريقة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر “uwallet” مجموعة من المزايا الحصرية لأعضاء النادي وأهالي الطلبة الخريجين، حيث تشمل المبادرة تقديم تجربة رقمية متكاملة تتيح لخريجي النادي و الطلبة القدامى وعائلاتهم التعرف على حلول الدفع الحديثة ،والاستفادة منها بطريقة سهلة وآمنة.بما يسهم في تعزيز تجربة الدفع الرقمي لدى فئة الشباب وتشجيعهم على تبني حلول مالية أكثر سهولة ومرونة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة “uwallet”، الدكتور علاء نشيوات: “نعتز بهذه الشراكة مع جمعية نادي قدامى الطلبة وخريجي مدرسة المطران. هدفنا هو جعل الخدمات المالية الرقمية بسيطة في متناول الجميع، وهذه الخطوة تؤكد التزام uwallet بتعزيز الشمول المالي ودعم المؤسسات التعليمية والمجتمعية، بأسلوب يركز على القيمة والفائدة الحقيقية للأعضاء”.

من جانبه، أثنى رئيس جمعية نادي قدامى الطلبة وخريجي مدرسة المطران معالي المهندس سامي هلسا، على هذه المبادرة من uwallet ، مبيناً ان هذه الشراكة ستوفر أدوات مالية عصرية تسهل حياة أعضاء الجمعية وعائلاتهم، وتتماشى مع تطلعات الهيئة الإدارية لمواكبة التطور الرقمي في مختلف التعاملات اليومية.

وتسعى هذه الشراكة إلى تمكين مجتمع المدرسة من الوصول إلى أدوات مالية سهلة الاستخدام، بما يعزز اعتماد الحلول الرقمية بشكل أوسع، ويترجم التزام “uwallet” بتقديم قيمة مضافة للسوق المحلي، ودعم مسار الشمول المالي بما ينعكس إيجاباً على الأفراد والعائلات والمجتمع ككل.