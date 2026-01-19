بنك القاهرة عمان
ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

19 يناير 2026
وطنا اليوم:ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الاثنين، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، لبحث سير عمل المجلس وخططه المستقبلية.
وثمن سمو ولي العهد، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء جعفر حسان رئيس المجلس، جهود أعضاء المجلس خلال العام الأول منذ تأسيسه.
وجرى استعراض المبادرات التي نفذها المجلس خلال العام الماضي، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، وتجويد الخدمات للمواطنين، إضافة إلى الخطط المستقبلية للمجلس وأثرها المنشود.
وشدد سموه على أهمية دور القطاع الخاص في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي والارتقاء بها، لمواكبة التطورات العالمية وتحسين الميزات التنافسية للاقتصاد المحلي.
وجدد سمو ولي العهد التأكيد على أهمية تطوير مبادرات المجلس وتوسيعها، انسجاما مع التغذية الراجعة من متلقي الخدمات، والعمل على تنفيذ مبادرات جديدة تخدم المواطنين.


