بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يؤكد أهمية مواصلة تطوير آليات العمل الحزبي لخدمة المصلحة العامة

19 يناير 2026
الملك يؤكد أهمية مواصلة تطوير آليات العمل الحزبي لخدمة المصلحة العامة

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب، الذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه.
وأكد جلالته، خلال لقاء في قصر الحسينية، أهمية مواصلة العمل على تطوير آليات العمل الحزبي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة استمرار التنسيق بين مجلس النواب والحكومة ومجلس الأعيان حول الأولويات الوطنية في المرحلة القادمة.
وبحث اللقاء مجمل الأوضاع في الإقليم، وجهود المملكة وشركائها لاستعادة الاستقرار.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن خدمة الأردنيين والأردنيات في صلب العمل البرلماني، لافتا إلى حرص مجلس النواب على ممارسة دوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه.
وتطرق أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب في مداخلاتهم إلى أبرز قضايا الشأن المحلي ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، التي سيتم العمل عليها بالتعاون مع مجلس الأعيان والحكومة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:20

زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا بالوكالة إلى الولايات المتحدة

09:15

حريق هائل بمركز تجاري يودي بحياة العشرات في باكستان

09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف