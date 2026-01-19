الأرصاد: الموسم المطري جيد ويتجاوز معدلاته الاعتيادية في معظم مناطق المملكة

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل الخطاب، أن الموسم المطري الحالي 2025/2026 يُعد موسماً جيداً حتى الآن، حيث بلغت نسبة ما تحقق من المعدل المطري العام على مستوى المملكة قرابة 70% مع نهاية الربع الثالث من مربعينية الشتاء.

وأوضح آل الخطاب أن المناطق الغربية والوسطى سجلت نسباً مرتفعة تراوحت بين 70% و100% من معدلاتها السنوية، مشيراً إلى أن أجزاء من المناطق الوسطى الشرقية والأغوار الجنوبية قد تجاوزت معدلاتها الموسمية العامة.

وأضاف أن المناطق الشمالية حققت نسباً مطرية تراوحت بين 55% و66%، فيما سجلت مناطق البادية الوسطى والشرقية نسباً تراوحت بين 51% و70%. كما بيّن أن البادية الجنوبية سجلت نسباً جيدة تراوحت بين 61% و80% من معدلها السنوي.

وأشار آل الخطاب إلى أن المناطق الجنوبية الغربية سجلت تبايناً في كميات الأمطار، حيث تراوحت النسب بين 47% و97%، لافتاً إلى أن أجزاء محدودة من هذه المناطق لا تزال دون معدلاتها الافتراضية لمثل هذا الوقت من العام.

وأكد أن الموسم المطري الحالي يُعد أعلى من معدله الافتراضي العام حتى تاريخه في أغلب مناطق المملكة، وهو ما ينعكس إيجاباً على المخزون المائي والقطاع الزراعي.

وبيّن أن الخارطة المرفقة توضح نسب ما تحقق من المعدل المطري للموسم الحالي في مختلف مناطق المملكة، وذلك حتى صباح يوم الاثنين 19/01/2026، مؤكداً استمرار إدارة الأرصاد الجوية في متابعة الحالة المطرية وإصدار التحديثات الدورية بكل شفافية ودقة.