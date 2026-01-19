بلدية مادبا تحدد 13 بؤرة ساخنة للتعامل مع الأمطار الغزيرة

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، إن البلدية حددت 13 بؤرة ساخنة للتعامل مع كميات الأمطار الغزيرة داخل حدود البلدية والإجراءات المطلوبة لمعالجتها بكلفة تقديرية تقدر بثلاثة ملايين دينار.

وأضاف أن معالجة هذه البؤر كفيل بتحويل بلدية مادبا الكبرى لمدينة قادرة على التعامل مع كميات الأمطار الكبيرة كالتي شهدتها المدينة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن لجنة فنية من بلدية مادبا الكبرى أعدت تقريرا لتصورات شاملة لمعالجة مشاكل البنية التحتية خلال العام الحالي في حال توفر التمويل اللازم.

ويركز التقرير على تركيب عبارات إضافية ومناهل وإنشاء عبارات صندوقية وأنبوبية كبيرة وتعميق مجاري الأودية وتنفيذ خطوط تصريف مياه الأمطار وشراء آليات كبيرة لفتح وتعميق الوادي وزيادة عدد المناهل في المدينة.

وأوضح أن البلدية لم تنفذ منذ 20 عاما عطاءات لإنشاء عبارات وأرصفة وأسوار لمنع حدوث الانجرافات في فصل الشتاء، عدا عن صغر حجم العبارات الحالية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد حرم للوديان والتي جرى تنظيمها للسكن ما تسبب بإقامة المنازل فيها.

وبين أن البلدية نفذت إجراءات فورية وعاجلة لمعالجة الأضرار الناتجة عن كميات الأمطار الكبيرة، ومن بينها إصدار تعليمات بمنع إنشاء المنازل في مجاري الأودية، ووقف الاعتداءات عليها، والعمل على توسعتها وتعميقها لاستيعاب كميات المياه، فيما ستضطر البلدية للعمل على استملاك بعض الابنية وعددها 5 منازل مقامة على الأودية لإخلائها من سكانها.

ولفت إلى أن البلدية أجرت صيانة فورية وترقيع لبعض الشوارع المتأثرة بشكل كبير من كميات الأمطار من أجل تخفيف الأضرار، فيما ستنفذ خلطة اسفلتية لعدد من الشوارع التي تحتاج إلى ذلك بسبب تعرضها للتآكل.

وأكد جوينات أن البلدية باشرت بتقييم المواقع التي تأثرت بالأمطار، وجرى إعداد دراسات لحل هذه المشاكل عن طريق استدراج عروض وعطاءات، كما باشرت بتوسعة عبارات تصريف المياه الصغيرة لكي تستوعب كميات كبيرة من المياه.

وأشار إلى أن البلدية قامت بالتعاون مع المقاولين على استئجار آليات ثقيلة لتنظيف وتعميق مجاري الوديان الرئيسة، واستئجار صهاريج لتصريف ومضخات مياه لمواجهة أي طارئ.