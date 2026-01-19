بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأردن يعزي إسبانيا بضحايا حادث تصادم قطارين

19 يناير 2026
الأردن يعزي إسبانيا بضحايا حادث تصادم قطارين

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة بضحايا حادثة تصادم قطارين جنوب إسبانيا، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب إسبانيا في مُصابها الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا ومُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:20

زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا بالوكالة إلى الولايات المتحدة

09:15

حريق هائل بمركز تجاري يودي بحياة العشرات في باكستان

09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف