رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها

19 يناير 2026
وطنا اليوم:قال محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، إن المحافظة باشرت باتخاذ الاجراءات للحد من مخاطر البرك الزراعية، مشيرا الى أنه تم حصر ما يقارب 200 بركة زراعية ضمن حدود المحافظة، وسيتم دعوة أصحابها إلى اجتماع لوضعهم بصورة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، والتأكيد على ضرورة الالتزام باجراءات السلامة العامة.
وأكد خريسات أنه سيتم التشديد على أصحاب البرك بضرورة اتخاذ جميع تدابير الوقاية والسلامة بما يشمل تأمين البرك بوضع الأسوار التحذيرية والإشارات الإرشادية.
وأضاف، إن قسم السلامة العامة في المحافظة نفذ بالتنسيق مع مديرية زراعة جرش ومديرية إدارة مياه جرش، زيارات ميدانية لجميع البرك الزراعية، للتحقق من مدى التزامها بمعايير واجراءات السلامة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.
وشدد على أن سلامة المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون به، مؤكدًا أن أي تقصير أو مخالفة تتعلق بالبرك الزراعية ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، تصل إلى الإحالة للجهات المختصة.


