بلدية الهاشمية تستكمل الخرائط الذكية لمسارات المياه

وطنا اليوم:أعلنت بلدية الهاشمية الجديدة عن الانتهاء من مشروع “الخرائط الذكية” أو “المحاكاة الرقمية لمسارات المياه وحصر العبارات”، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وقال رئيس لجنة البلدية حسين بولاد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن المشروع تضمن حصر ومعالجة العبارات من خلال توثيق مواقع تحتاج إلى تعزيز أو صيانة فورية لضمان جاهزيتها، إضافة إلى دراسة العبارات المقترحة لتحديد مواقع استراتيجية لإنشاء عبارات جديدة بناءً على دراسة مسارات الجريان السطحي لضمان استدامة الحلول الهندسية.
يشار أن المشروع يشمل تطوير خطط هندسية شاملة لإنهاء تجمعات المياه (البرك) في المناطق المنخفضة جذريا، ويعد هذا المشروع نقطة تحول في إدارة شبكة تصريف مياه الأمطار، ما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستدامة لأهالي لواء الهاشمية


