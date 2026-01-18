بنك القاهرة عمان
الغذاء والدواء: لم نسجل حالات تسمم بحليب الأطفال

36 ثانية ago
وطنا اليوم:أكدت مدير مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا ملكاوي ، أن قرار سحب أحد تشغيلات حليب الأطفال جاء بشكل طوعي واحترازي من قبل الشركة الصانعة، دون تسجيل أي حالات تسمم أو إصابات داخل الأردن.
وأوضحت ملكاوي أن سبب السحب يعود إلى الاشتباه بتلوث أحد مصنعي المواد الخام الداخلة في تركيبة الحليب، نتيجة احتمال تلوثها بسم Cereulide toxin الناتج عن بكتيريا Bacillus cereus، والتي قد تسبب أعراضًا مثل الغثيان والقيء والمغص والإسهال.
وبيّنت أن هذا الإجراء جاء التزامًا بأعلى معايير السلامة المعتمدة، مؤكدة أن فرق التفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت بسحب المادة من الأسواق بشكل فوري واحترازي.
وشددت ملكاوي على أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات تسمم محليًا ، كما لم ترد أي شكاوى عبر نظام الشكاوى المعتمد في المؤسسة، لافتة إلى أن الأطفال لم يتأثروا عالميًا بهذه التشغيلات التي تم سحبها.
وأكدت أن جميع أنواع حليب الأطفال المستوردة إلى الأردن تخضع لفحوصات دقيقة وفقًا للمواصفات والتشريعات العالمية المعتمدة، حيث يتم فحصها في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء حتى وإن كانت مفحوصة في بلد المنشأ، وذلك لضمان سلامتها قبل طرحها في الأسواق.


