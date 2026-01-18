بنك القاهرة عمان
ضبط ٢٤ اعتداء على شبكات المياه في المفرق

27 ثانية ago
وطنا اليوم:أزالت كوادر إدارة مياه المفرق نحو (٢٤) اعتداء على خطوط مياه في المحافظة وفق مدير الإدارة المهندس عيد أبو عابد.
وقال،إن الاعتداءات التي تمت إزالتها كانت على خطوط بسعة (٤)إنش و (٢) إنش في مواقع مختلفة من المناطق التابعة لإدارة مياه المفرق.
وأضاف في تصريح أن الاعتداءات المضبوطة منذ بداية العام الحالي،تمت من قبل مشتركين وجرى التعامل معها وفق القانون و التعليمات الناظمة لمثل هذه الحالات.
وأكد أنه يترتب على مثل هذه الاعتداءات،عقوبة تصل إلى الفصل أو غرامة مالية مقدرة حسب نوعية الاعتداء أو كلتيهما وفي بعض الأحيان يتم التحويل مباشرة إلى القضاء ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولفت أبو عابد إلى أن ضبط هذه الاعتداءات جاء بعد حملات نفذتها كوادر إدارة مياه المفرق على الخطوط الغير مشروعة،منوها إلى أنه تم خفض نسبة الفاقد من المياه في المحافظة إلى (٥٨)٪ بعد أن كان (٦٨)٪.
وأوضح أن سرعة الاستجابة لإصلاح خطوط المياه التي تتعرض للكسر،ساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة الفاقد من المياه،مشيرا إلى وجود عطاءين لاستبدال شبكات المياه في كلا من لواء بلعما وبلدة الحمراء العام الحالي


