الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية، الأحد، المسجلين من مواليد 1 نيسان حتى 31 كانون الأول 1954 لمراجعة مديريات الأوقاف لتسلّم تصاريحهم، وذلك من الاثنين وحتى مساء الأربعاء.

وأكد الوزارة ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي حددتها السلطات السعودية، ومراجعة المراكز الصحية المعتمدة للحصول على شهادة صحية، قبل تسلّم التصريح.

وتشترط وزارة الحج والعمرة السعودية إحضار شهادة خلوّ من أمراض، تشمل فشل أحد الأعضاء الرئيسة (القلب أو الرئتين أو الكبد أو الكلى)، والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو تكون مصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله، إضافة إلى مرض السرطان النشط الذي يستدعي تلقي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة، مثل الدرن المفتوح (السل الرئوي).

وكانت الوزارة قد اعتمدت اختيار الحجاج وفق معيار الأكبر سنًا، والذي شمل مواليد 31 آذار 1954 فما دون، فيما أفرزت القرعة 1300 حاج من المسجلين عبر الموقع الإلكتروني من مواليد عام 1980 فما دون، من بين نحو 28 ألف مواطن ومواطنة تقدموا للتسجيل.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قد أعلن أن حصة الأردن من موسم الحج المقبل تبلغ 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من عرب 48.

للاستعلام عن أسماء الحجاج الذين تم اختيارهم، اضغط هنا.