مجلس النواب يخصص قاعة متطورة للصحفيين

وطنا اليوم:افتتح رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم، قاعة مخصصة للصحفيين في المجلس، بهدف تسهيل مهام الجسم الصحفي، مؤكداً أن الخطوة تأتي انطلاقًا من إيمان المجلس بالدور الأساس الذي يؤديه الإعلام الوطني في نقل الحقيقة وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن الصحافة شريك أساسي في الرقابة وفي إيصال المعلومة إلى المواطنين بمهنية وموضوعية.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية ودور الإعلام في الدفاع عن رسالة الوطن، مشدداً على أن الجسم الصحفي شكل على الدوام خط دفاع عن الوطن، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيكون في علاقة تشاركية مع نقابة الصحفيين، بما يسهل من عمل أعضائها، وأن أبواب المجلس ستكون مشرعة أمامهم، وأمام المواطنين كافة.

بدوره، أكد وزير الاتصال الحكومي أن توفير بنية تحتية إعلامية متطورة داخل مجلس النواب يسهم في تحسين جودة التغطية الإخبارية، ويعزز ثقة المواطن بالمعلومة الرسمية.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين الأردنيين إن افتتاح القاعة يشكل خطوة إيجابية تعكس تقدير مجلس النواب لدور الصحفيين، وتؤكد حرصه على توفير الظروف المناسبة لعملهم، مؤكداً مضي النقابة في مسار تنظيم المهنة.

فيما قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية الدكتور حسين العموش إن اللجنة تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقة بين البرلمان ووسائل الإعلام، لافتًا إلى أن القاعة الجديدة تمثل ترجمة عملية لجهود المجلس في دعم الإعلام المهني، وتمكين الصحفيين من متابعة جلسات المجلس ونشاطاته بسهولة.

بدورها قالت مساعد رئيس المجلس هالة الجراح إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة للمكتب الدائم لتعزيز العلاقة مع وسائل الإعلام التي تقدم دوراً وطنياً مهماً نقل الحقيقة ومعالجة مختلف القضايا.

من جهته، أوضح أمين عام مجلس النواب عواد الغويري أن القاعة صُممت بما ينسجم مع المعايير الحديثة لقاعات العمل الإعلامي، وأن الأمانة العامة ستواصل العمل على تطوير الخدمات المقدمة للإعلاميين وذلك بتوجيهات من رئيس المجلس والمكتب الدائم، موضحاً أن القاعة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الإعلامية، بما يشمل شاشات عرض، وأجهزة حاسوب، وخدمات إنترنت، ومساحات عمل مريحة.