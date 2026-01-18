وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن جسر الملك حسين من حيث تنظيم حركة المسافرين وحمايتهم ومحاسبة المقصرين وخطط الأتمتة

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: جسر الملك حسين

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،

أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء

1. ما هي أسباب استمرار الازدحام الحاد وتعطّل حركة المسافرين في جسر الملك حسين، وما هي الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة فعلياً لضمان انسيابية الحركة، وأين وصلت خطط الأتمتة وفتح المعبر على مدار (24) ساعة؟

2. على أي أساس قانوني وإداري يستمر العمل بخدمات المسار السريع (VIP) في معبر جسر الملك حسين، وما حجم الإيرادات المتأتية عنها، وكيف تراقب الحكومة آليات استخدامها؟

3. ما هو السند القانوني والتنظيمي لاستمرار شركة واحدة بتقديم خدمات النقل في معبر جسر الملك حسين، وما هي تفاصيل العقد الناظم لذلك أطلب تزويدي به؟

4. ما هي السياسة الفعلية المعتمدة للتدوير الوظيفي والرقابة الإدارية على العاملين في معبر جسر الملك حسين، وكم تبلغ مدد بقاء الموظفين في مواقعهم، وما هي الإجراءات الصارمة المتخذة لمنع تضارب المصالح أو استغلال الموقع الوظيفي داخل المعبر؟

5. كم عدد الشكاوى والبلاغات التي وردت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى بخصوص معبر جسر الملك حسين خلال السنوات الثلاث الماضية، وما هي نتائج التحقيق فيها؟

6. ما هي الإجراءات القانونية والأمنية المعتمدة لضمان حسن معاملة المسافرين وصون كرامتهم داخل المعبر، وكم عدد الشكاوى المتعلقة بتجاوزات أو إساءات بحق المسافرين، وما هي العقوبات التي فُرضت فعلياً بحق المخالفين؟

7. ما هو مستوى التنسيق الرسمي بين الحكومة الأردنية والجهات الفلسطينية المختصة بشأن إدارة شؤون المسافرين عبر معبر جسر الملك حسين، وما هي النتائج العملية لهذا التنسيق في معالجة الشكاوى المتكررة وضمان حقوق المسافرين؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عدنان مشوقة