ركلات الترجيح تحرم مصر من المركز الثالث في امم افريقيا

وطنا اليوم:خسر منتخب مصر مباراة المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب أمام نيجيريا بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف اليوم السبت.

سجل للمنتخب المصري في ركلات الترجيح رامي ربيعة ومحمود صابر وأضاع محمد صلاح وعمر مرموش.

وأحرز لمنتخب نيجيريا أكور أدامز وموسيس سيمون وأليكس إيوبي وأديمولا لوكمان بينما أضاع ديلي باشيرو.

واكتفى منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن باحتلال المركز الرابع بينما حل منتخب نيجيريا ثالثا بقيادة مدربه إريك شيل، مستفيدا من الدعم الهائل من الجماهير المغربية المتواجدة في الملعب، على خلفية غضبها من تصريحات حسام حسن مدرب الفراعنة.

ويملك المنتخب النيجريري الرقم القياسي في عدد الفوز بالمركز الثالث، برصيد 9 مرات