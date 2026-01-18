بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

ركلات الترجيح تحرم مصر من المركز الثالث في امم افريقيا

14 ثانية ago
ركلات الترجيح تحرم مصر من المركز الثالث في امم افريقيا

وطنا اليوم:خسر منتخب مصر مباراة المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب أمام نيجيريا بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف اليوم السبت.
سجل للمنتخب المصري في ركلات الترجيح رامي ربيعة ومحمود صابر وأضاع محمد صلاح وعمر مرموش.
وأحرز لمنتخب نيجيريا أكور أدامز وموسيس سيمون وأليكس إيوبي وأديمولا لوكمان بينما أضاع ديلي باشيرو.
واكتفى منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن باحتلال المركز الرابع بينما حل منتخب نيجيريا ثالثا بقيادة مدربه إريك شيل، مستفيدا من الدعم الهائل من الجماهير المغربية المتواجدة في الملعب، على خلفية غضبها من تصريحات حسام حسن مدرب الفراعنة.
ويملك المنتخب النيجريري الرقم القياسي في عدد الفوز بالمركز الثالث، برصيد 9 مرات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:55

وفيات الأحد 18 – 1 – 2026

11:51

صفحات مزيفة للاعبي كرة قدم تكتسح فيسبوك وتستغل القضايا العربية

11:39

محافظ الزرقاء يزور الصحفي فيصل التميمي ويؤكد محاسبة المعتدين

11:34

الظهراوي يوزع 500 اسطوانة غاز

11:24

الملك يتلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام

11:20

غرينلاند.. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا لمواجهة رسوم ترامب

11:08

الصفدي يجري مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

11:04

الدين العام يرتفع إلى 108.8% نسبة للناتج المحلي الإجمالي

11:00

حسان يستقبل رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني

10:36

الاستهلاكية العسكرية : 28 حاوية من الزيت التونسي ستصل قبل شهر رمضان

10:29

ترامب يرأس مجلس السلام بغزة ويطالب الدول بمليار دولار مقابل العضوية

10:06

بعد تلويح ترامب بـ قانون التمرد .. البنتاغون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا

وفيات
وفيات الأحد 18 – 1 – 2026وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026