الصفدي يجري مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

44 ثانية ago
وطنا اليوم:انطلقت اليوم الأحد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وكان الصفدي أجرى مباحثات موسّعة مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك وبحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد الحجازين، ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، ورئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي، وذلك قُبَيل بدء اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة


