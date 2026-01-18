بنك القاهرة عمان
حسان يستقبل رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني

21 ثانية ago
وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء جعفر حسّان في دار رئاسة الوزراء الأحد، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة في دولة قطر الشيخ محمَّد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ومن المقرر أن يُعقد اليوم في مقرّ رئاسة الوزراء، اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة، برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وسيعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لقاءً ثنائيًا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش أعمال اللجنة.
وستشهد اجتماعات اللجنة توقيع عدد من مذكّرات التفاهم والبرامج التنفيذية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وبدأت في عمّان، السبت، الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني والسفير نايف العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية عن الجانب القطري، حيث ستبحث التعاون في العديد من المجالات وسترفع خلاصة توصياتها ومقرّراتها إلى اللجنة العليا.


