وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

وطنا اليوم:قام وزير الداخلية مازن الفراية، الاحد بزيارة تفقدية إلى جسر الملك حسين، للاطلاع على سير إجراءات العمل المتبعة، ومستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين.

وتهدف الزيارة إلى متابعة جاهزية الكوادر، والوقوف على التسهيلات المقدمة، وضمان انسيابية حركة المسافرين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء في المعبر