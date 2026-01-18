بنك القاهرة عمان
وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

34 دقيقة ago
وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

وطنا اليوم:قام وزير الداخلية مازن الفراية، الاحد بزيارة تفقدية إلى جسر الملك حسين، للاطلاع على سير إجراءات العمل المتبعة، ومستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين.
وتهدف الزيارة إلى متابعة جاهزية الكوادر، والوقوف على التسهيلات المقدمة، وضمان انسيابية حركة المسافرين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء في المعبر


