بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

وفاة طفلتين إثر استنشاق الغازات المنبعثة من منقل حطب بمعان

ساعة واحدة ago
وفاة طفلتين إثر استنشاق الغازات المنبعثة من منقل حطب بمعان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه أُسعف للمستشفى مساء اليوم طفلتان تبلغان من العمر (سنة والأخرى خمس سنوات ) ووالدهما نتيجة تعرّضهم للاختناق إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من (منقل حطب) في مدينة معان.
وتابع الناطق الإعلامي أنّ الطفلتين ما لبثتا أنْ فارقتا الحياة، وما زال والدهما قيد العلاج بحالة متوسطة.
وتجدّد مديرية الأمن العام إهابتها للإخوة المواطنين إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتهوية المنزل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدفأة مشتعلة في أثناء النوم وتفقّد الخراطيم الواصلة ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة وعدم استخدام مواقد الفحم كوسيلة تدفئة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:06

بعد تلويح ترامب بـ قانون التمرد .. البنتاغون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا

10:01

إصدار 33.2 ألف شهادة عدم محكومية بالإنجليزية في 2025

09:54

الأمن العام… كفاءة ومهنية تحمي الوطن وتطمئن الجميع

09:52

( 13 ) مؤشّراً رقمياً لواقع الضمان حتى نهاية العام 2025

09:50

وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

09:44

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية بدون الركاب

09:37

إربد.. امتلاء آبار الحصاد المائي وتفجر الينابيع ونمو الربيع

09:31

كيف أصبحت “مشيها” عنوان التكيف مع الخطأ

09:26

الأغذية العالمي يوزّع 6.25 مليون وجبة مدرسية في الأردن خلال الفصل الأول

09:20

الجيش السوري يسيطر على الطبقة وسد الفرات ويبدأ عملية بدير الزور

07:16

القيسي يكتب : مطالبة من مواطنين – مادبا

01:05

مجلس نقابة الصحفيين يثني على سرعة استجابة “الأمن” وتوقيف المعتدين على التميمي

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026