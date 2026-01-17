بنك القاهرة عمان
مجلس نقابة الصحفيين يثني على سرعة استجابة “الأمن” وتوقيف المعتدين على التميمي

18 يناير 2026
وطنا اليوم _

يثني مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين على سرعة استجابة مديرية الأمن العام، التي تمكنت من تحديد هوية الجناة وحصر الاشتباه بتنفيذ الاعتداء الجبان على الزميل الصحفي فيصل التميمي بشخصين اثنين، حيث جرت ملاحقتهما وتحديد مكان وجودهما وإلقاء القبض عليهما.

وشدد مجلس النقابة على متابعته مجريات التحقيق إلى حين تحويل المتهمين إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون.

وأكد المجلس ثقته بالأجهزة الأمنية والقضائية وحرصها الدائم على إنفاذ سيادة القانون وحماية المواطنين والصحفيين.

كما يتمنى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الشفاء العاجل للزميل الصحفي فيصل التميمي، الذي ما يزال يتلقى العلاج على سرير الشفاء في مستشفى الزرقاء الحكومي، متمنيًا له السلامة التامة والعودة قريبًا إلى أسرته وزملائه وممارسة عمله الصحفي.


