بلدية الكرك تصدر بياناً : نتعرض لحملة تشويه وأخبار كاذبة ووثائق مفبركة وادعاءات مضللة

وطنا اليوم _

تتعرض بلدية الكرك الكبرى منذ شهر آب من عام 2025 إلى حملة تشويه ممنهجة ومتعمدة عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد بلغت هذه الحملة ذروتها خلال الشهر الحالي، حيث يتم تداول ونشر أخبار كاذبة ووثائق مفبركة وادعاءات مضللة تتعلق بفصل موظفين وتعيين آخرين وإجراءات إدارية مزعومة يتم الترويج لها على أنها حقائق رسمية في محاولة سافرة لتضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعة البلدية ولجنتها وكوادرها.

وهذه المنشورات لا تندرج تحت حرية الرأي أو النقد المسؤول بل تمثل اختلاقًا متعمدًا لفوضى منظمة هدفها التشويه والتحريض وضرب الثقة بالمؤسسة البلدية.

وتؤكد البلدية أن جميع هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة ولا تستند إلى أي قرارات أو وثائق رسمية وأن نشرها يُشكّل جرائم يعاقب عليها القانون وتندرج تحت الذم والقذف والتحقير والإساءة للسمعة ونشر الأخبار الكاذبة بقصد التشويه فضلًا عن كونها تحريضًا مباشرًا يهدد السلم المجتمعي ويستهدف استقرار المجتمع المحلي.

وقد وصلت هذه الحملة إلى مستوى الافتراء الصريح، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الادعاء بأن البلدية قامت بتهديد أحد الموظفين بتحويله إلى جهة أمنية، وهو ادعاء باطل وعارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا.

وتوضح البلدية أن أي إجراء تتخذه بحق موظفيها يتم حصراً وفق الأطر القانونية والإدارية وضمن الأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل البلدي دون تجاوز أو تعسف.

وإن بلدية الكرك الكبرى تؤكد أن هذه الحرب الإعلامية القذرة التي تقودها جهات غير معلومة جاءت نتيجة النهج الإصلاحي الذي انتهجته البلدية في تصحيح مسار العمل البلدي ورفع الستار عن قضايا كانت حبيسة الأدراج والسير بخطى حازمة نحو الإصلاح الحقيقي وإيجاد الحلول وخدمة المواطنين بدلًا من سياسة الانتظار والتبرير وهذا ما أزعج أصحاب المصالح الضيقة ودفعهم إلى إطلاق حملات منظمة للنيل من البلدية ولجنتها وكوادرها*.

وعليه، تعلن بلدية الكرك الكبرى أنها ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق جميع الصفحات والأشخاص والجهات التي تقف خلف نشر أو إعادة نشر هذه الأخبار الكاذبة دون أي استثناء، بما في ذلك من يُعرف بـ الذباب الإلكتروني الذي يسعى إلى نشر الفتنة وتأجيج الرأي العام.

وستتم ملاحقة كل من يثبت تورطه وفق أحكام القانون حمايةً لسمعة البلدية وموظفيها وصونًا للمصلحة العامة.

وتؤكد البلدية أنها ماضية في مسار الإصلاح والعمل الميداني وخدمة المواطنين بكل شفافية ومسؤولية، ولن تسمح لأي جهة كانت بعرقلة هذا النهج أو التشكيك بجهودها أو الإساءة إلى كوادرها.

رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى

محمد المناصير