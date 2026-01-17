بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حملة بيئية في جرش وبني عبيد

18 يناير 2026
حملة بيئية في جرش وبني عبيد

وطنا اليوم _

نفذت كوادر بلديتي جرش الكبرى وبني عبيد حملة نظافة شاملة شملت الشوارع الرئيسية والمرافق العامة، والمواقع الحيوية في إطار شراكة خدمية استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى النظافة العامة.

وتعكس هذه الجهود حرص البلديتين على تحسين البيئة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي وتجسيد روح التعاون والتكامل بين المؤسسات البلدية في خدمة المجتمع المحلي، وبما يترجم الالتزام الفعلي بالمسؤولية تجاه المواطنين والمرافق العامة.

وشملت أعمال الحملة تنظيف الطرق والأرصفة وتنظيف الساحات العامة، إضافة إلى العناية، بالمواقع الحيوية حيث عملت الكوادر وفق خطة ميدانية منظمة، لضمان إنجاز المهام بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
10:06

بعد تلويح ترامب بـ قانون التمرد .. البنتاغون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا

10:01

إصدار 33.2 ألف شهادة عدم محكومية بالإنجليزية في 2025

09:54

الأمن العام… كفاءة ومهنية تحمي الوطن وتطمئن الجميع

09:52

( 13 ) مؤشّراً رقمياً لواقع الضمان حتى نهاية العام 2025

09:50

وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

09:44

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية بدون الركاب

09:37

إربد.. امتلاء آبار الحصاد المائي وتفجر الينابيع ونمو الربيع

09:31

كيف أصبحت “مشيها” عنوان التكيف مع الخطأ

09:26

الأغذية العالمي يوزّع 6.25 مليون وجبة مدرسية في الأردن خلال الفصل الأول

09:20

الجيش السوري يسيطر على الطبقة وسد الفرات ويبدأ عملية بدير الزور

09:14

وفاة طفلتين إثر استنشاق الغازات المنبعثة من منقل حطب بمعان

07:16

القيسي يكتب : مطالبة من مواطنين – مادبا

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026