بلدية الهاشمية: فتح شارع أبو الزيغان أمام حركة المركبات

وطنا اليوم _

أعلنت بلدية الهاشمية، اليوم السبت، عن فتح شارع أبو الزيغان (الغربي والشرقي) بالكامل أمام حركة المركبات، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة إثر المنخفض الجوي الأخير.

وقال رئيس لجنة البلدية، حسين بولاد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فرق البلدية تعاملت خلال المنخفض الجوي الأخير مع نحو 80 ملاحظة طوارئ، تنوّعت بين تدخلات لشفط مياه الأمطار التي داهمت منازل، وارتفاع منسوب المياه في الشوارع، وسحب مركبات علقت في مناطق تجمعات المياه.

وبيّن بولاد أن فرق البلدية ما تزال تعمل على تنظيف الأودية ومجاري السيول في مناطق البلدية، شاكراً تعاون المواطنين مع إرشادات البلدية، ومثمّناً جهود جميع المؤسسات والأجهزة المشاركة خلال المنخفض.