“صناعة عمان” تستضيف احتفال لجنة الكرامة بعيد ميلاد جلالة الملك

استضافت غرفة صناعة عمان الاحتفال الذي نظمته لجنة الكرامة التي يرأسها العين الأسبق الفريق الركن المتقاعد غازي الطيب بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ال 64، بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير.

رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اكد خلال كلمته في الاحتفال الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في الدفاع عن حدود الوطن وحمايته وأعرب الجغبير عن اعتزازه بكونه أحد المتقاعدين من الجيش العربي، مشيرا الى ان الخبرات التي اكتسبها خلال خدمته في القوات المسلحة، انعكست ايجابا على عمله في القطاع الصناعي.

واضاف الجغبير: إن الصناعة الأردنية، هي أحد أبرز القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والتي شهدت تطورا كبير خلال العقود الأخيرة بسبب دعم ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن قبله المغفور له الملك الحسين، حيث تساهم الصناعة بما نسبته 25 بالمئة من إجمالي الاقتصاد الأردني، ويتجاوز عدد العاملين في القطاع الصناعي 250 ألف عامل وعاملة، يشكلون 22 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وشهد الاحتفال، الذي اداره العقيد المتقاعد حسين المحارمة، كلمة للعين الأسبق غازي الطيب الذي استعرض بعجالة تاريخية مسيرة الأردن والهاشميين التي واكبها تحديات سياسية جسام وأطماع عالمية، فقال: نستذكر اليوم عبق الماضي ومنجزات الحاضر وعيوننا وآمالنا تنظر إلى المستقبل الزاهر بفضل قياداتنا الهاشمية الحكيمة، وبفضل الأردنيين المخلصين”.

وجرى حوار خلال هذه الاحتفالية، حول أهمية الصناعة الاردنية والمعيقات التي تواجه تعزيز تنافسيتها.