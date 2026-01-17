شركة ميناء حاويات العقبة تعزز ثقلها الإقليمي بإنجازات قياسية في 2025

وطنا اليوم _

اختتمت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن والمشرق العربي، العام الماضي بتحقيق إنجازات جديدة أضافتها لسجلها الحافل، معززة معها مكانة ميناء الحاويات كمركز لوجستي إقليمي رائد.

وجاءت الإنجازات كنتيجة لجهود دؤوبة أسفرت عن إبرام شراكات استراتيجية مثمرة، وتطوير البنية التحتية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الكبرى، فضلاً عن تحقيق أداء تشغيلي قياسي، إلى جانب مواصلة تحقيق النمو المستدام الذي تلتزم به.

وبحسب بيان صدر عن الشركة، اليوم السبت، استهلت الشركة هذا الزخم مع مطلع العام، بانضمام ميناء الحاويات إلى شبكة تحالف” جيميني” العالمية، الذي يجمع بين عملاقي الشحن البحري “ميرسك” و”هاباغ لويد”، في خطوة وسعت حضور الأردن في الأسواق العالمية، كما رسخت دور العقبة ومكانتها ضمن منظومة التجارة وعلى خريطة التجارة البحرية الدولية، ما أسهم بتحقيق انعكاسات إيجابية سريعة، تجلت في تسجيل حجم مناولة إجمالي قياسي بلغ 81474 حاوية نمطية خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، فيما تم التعامل خلال الشهر مع 56 سفينة، مسجلاً بذلك مستوى غير مسبوق من حيث الأداء التشغيلي.

وبناء على هذا الزخم، استضاف ميناء الحاويات، وبالتعاون مع شركة تطوير العقبة، الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر ومعرض “النقل في الشرق الأوسط 2025″، الذي يعد الفعالية الأبرز والأهم لقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، والذي عقد خلال الفترة بين 15-18 نيسان 2025 بمشاركة أكثر من 300 شخصية من كبار قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، وهو ما عزز مكانة العقبة كمركز محوري إقليمي لقطاعي النقل البحري واللوجستيات ضمن حركة التجارة العالمية.

وفي سياق دعم هذا النمو الاستراتيجي، شهد شهر نيسان الماضي، وصول واستقبال رافعة جسرية متطورة بقيمة 13 مليون دولار أميركي، وهي من الفئة المخصصة لتحميل وتفريغ الحاويات بكفاءة بين السفن والرصيف، مسهمة في تعزيز الجاهزية والكفاءة في تلبية متطلبات الشحن والتجارة العالمية، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الحاويات، وتعزيز حجم المناولة بإضافة قدرة مناولة تبلغ 180 ألف حاوية نمطية، إلى جانب رفع القدرة على معالجة سفن الحاويات العملاقة بطول يصل إلى 400 متر.

وتم استكمال هذا التوسع بتفكيك وهدم هيكل رافعتين جسريتين قديمتين، وذلك وفقاً لما هو مخطط له، ما مكن من إزالة العوائق التشغيلية وتوفير مساحات تشغيلية إضافية. وبناءً على ذلك، تمكنت شركة ميناء حاويات العقبة من تحسين تنظيم ساحات التخزين، وتعزيز حركة السفن، وزيادة القدرة الاستيعابية للمناولة دون أية عوائق، وهو ما دعم بشكل مباشر مسار النمو في حجم المناولة والإنتاجية خلال العام.

وعلى ضوء استثماراتها وشراكاتها واستمرار أثرها، واصلت الشركة أداءها التشغيلي بوتيرة متسارعة على مدار العام الماضي، حيث سجلت مستوى قياسياً جديداً في حجم المناولة خلال شهر ايار، بلغ قدره 92348 حاوية نمطية، تبعه تحقيق إنجاز قياسي جديد في أقل من عام، وذلك مع تسجيل أعلى حجم مناولة في تاريخها خلال شهر أيلول، والذي بلغ 94541 حاوية نمطية.

وتواصل هذا التصاعد في الأرقام المسجلة في كانون الأول ليصل إلى 96060 حاوية نمطية.

و توجت الشركة جهودها خلال العام ببلوغ إنجاز تشغيلي تاريخي هام آخر، تمثل في مناولة مليون حاوية نمطية خلال عام واحد فقط، وهو خير دليل على قدرة ميناء الحاويات التشغيلية والتقنية وجاهزيته لمواكبة متطلبات ونمو اللوجستيات عالية الكثافة مستقبلاً.

وكان ميناء الحاويات استطاع تحقيق إنجازاته لا سيما من حيث الأداء المتميز، مع الحفاظ على مستويات إنتاجية مرتفعة مستمرة دون أي انقطاعات في تقديم خدماته، برغم انخفاض متوسط أحجام المناولة لكل سفينة، والذي فرض متطلبات وتحديات تشغيلية أعلى على عمليات الميناء ومعالجة السفن.

كما أسهمت كفاءة ميناء الحاويات في تقليص مدة مكوث السفن بنسبة قياسية بلغت 23 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني، إلى جانب خفض وقت دوران الشاحنات إلى أقل من 32 دقيقة، حيث انعكس هذا الأداء إيجاباً على تجربة العملاء والمتعاملين، وهو ما أظهره تصنيف ميناء حاويات العقبة كأفضل ميناء حاويات في فئته على مستوى موانئ محطات أي بي إم تيرمينالز وفقاً لمؤشر صافي نقاط الترويج NPS، الذي يعنى بقياس رضى العملاء والمتعاملين.

وإلى جانب تميزه التشغيلي، ظل ميناء حاويات العقبةملتزماً بأداء مسؤولياته الاجتماعية والبيئية؛ حيث واصل تعزيز ركائز مسؤوليته المؤسسية المجتمعية التي ينفذ ما تنطوي عليه من مبادرات وبرامج وفقاً لاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور رئيسة تشمل التعليم والرفاه وحماية البيئة.

وكذلك واصل ميناء الحاويات مساندته لمؤسسة الحسين للسرطان حيث تجمعه شراكة ممتدة لأكثر من عقد، وذلك بهدف تحسين فرص وصول المرضى إلى العلاج، كما استمر في دعم تكية أم علي بموجب الشراكة المجددة خلال العام الماضي، فضلاً عن مواصلة عطائه ومساندة أبناء المجتمع الأقل حظاً في أنحاء المملكة عبر الاستمرار في دعم مبادرة أهل الخير.

وفي ذات السياق، عزز ميناء الحاويات استثماره في الأجيال القادمة عبر مواصلة تنفيذ مبادرة “خطوة” التي تعد بمثابة برنامج تحول وتحسين في البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة، بالشراكة مع الحكومة من خلال مديرية التربية والتعليم في العقبة، وذلك بهدف الإسهام في توفير بيئات تعليمية أكثر عدالة وشمولاً.

كما قاد ميناء الحاويات مبادرات بيئية عدة، تنوعت ما بين مبادرات تنظيف قاع البحر والشواطئ ضمن فعاليات أسبوعه السنوي” Go Green”، وذلك كجزء من جهود عالمية أوسع للحد من الانبعاثات الكربونية وحماية التنوع الحيوي الفريد في خليج العقبة.

وتكتسب هذه الجهود أهميتها بالنظر لمساهمتها مجتمعة في دعم 11 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب انسجامها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، بما يعزز دور ميناء حاويات العقبة ليس فقط كبوابة محورية للتجارة، بل كشريك طويل الأمد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة.

يشار إلى أن العام الماضي كان شاهداً على تطور ميناء حاويات العقبة وتوسع دوره ليتجاوز الجانب التشغيلي، وليمتد ليشمل تحوله إلى ممكّن استراتيجي يعزز متانة الاقتصاد الأردني واندماجه في الاقتصاد العالمي.

وسيواصل ميناء الحاويات التزامه الراسخ بالمساهمة في ترسيخ مكانة العقبة كبوابة تنافسية للتجارة الإقليمية والدولية، وكمنصة داعمة للنمو الشامل ولفعالية وكفاءة سلاسل التوريد واستقرارها، فضلاً عن تحقيق الطموحات الوطنية الأوسع للمملكة.