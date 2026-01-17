أورنج الأردن: أقوى وأسرع شبكة اتصالات في المملكة

وطنا اليوم-أعلنت أورنج الأردن عن تحقيقها أفضل نتيجة في اختبارات مقارنة أداء الشبكات الخلوية DSBO لعام 2025، وفقاً لنتائج حملة القياس التي نفّذتها شركة Commsquare المتخصصة في تقييم أداء شبكات الموبايل وتحليل البيانات.

وشملت حملة القياس استخدام سيارات مزودة بأجهزة متقدمة، إلى جانب هواتف ذكية تم تركيبها داخل السيارات لتمثيل أداء الشبكة أثناء التنقل. وغطت الاختبارات المحافظات الكبرى والصغرى والطرق الواصلة بينها، بمسافة إجمالية تقارب 8,000 كيلومتر، حيث تم إجراء مكالمات صوتية واختبارات بيانات.

وأعربت أورنج الأردن عن فخرها بحصولها على هذه النتيجة، ما يتسق مع التزامها الدائم بتقديم أفضل خدمات الاتصال والإنترنت لزبائنها في جميع أنحاء المملكة، مبينة أن هذه النتيجة تشكل حافزاً لمواصلة تطوير الشبكة والخدمات الرقمية بصورة مستمرة تواكب الاتجاهات العالمية وتوقعات المستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة حققت بناءً على منهجية احتساب النقاط المعتمدة لأغراض الاختبار والمستندة إلى المعيار الأوروبي ETSI TR 103 559، أفضل نتيجة أداء في اختبارات المكالمات الصوتية وتراسل البيانات الخلوية، ما يعكس الخطوات المتقدمة التي نفذتها أورنج في هذا المجال