العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

53 ثانية ago
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى الداريسة والحموري والشرعة والعواملة.

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم النائب السابق الدكتور عبدالكريم الدرايسة وإلى عموم عشيرة الدرايسة، سائلاُ المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم عميد جمارك متقاعد زكريا علي الحموري، وإلى عموم عشيرة الحموري سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة المرحومة خضرا صلاح الشرعة والدة النائب السابق محمد كنوش الشرعة، إلى عموم عشيرة الشرعة، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى المرحومة يسرى الفزاع العواملة أر،ملة المرحوم نويران الفزاع العواملة. وشقيقة المرحوم معالي علي الفزاع، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.


