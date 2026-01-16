بنك القاهرة عمان
منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة الأحد

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستشهد خلال الأيام الأربعة القادمة أجواءً باردة في معظم المناطق، مع طقس لطيف نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وسط تحذيرات من الضباب وتشكل الصقيع في بعض المناطق.
ويكون الطقس السبت باردًا نهارًا وباردًا جدًا ليلًا، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية ليلًا بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، إضافة إلى احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخر.
وتتأثر المملكة الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار في شمال ووسط المملكة تمتد لاحقًا إلى المناطق الشرقية، وقد تكون لفترة قصيرة غزيرة أحيانًا في أجزاء من الشمال مع احتمال ان تكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مع زخات خفيفة في بعض المناطق الجنوبية الغربية.
ويستمر الطقس يوم الاثنين باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية خلال ساعات الصباح، فيما تسود أجواء مستقرة ليلًا مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية.
ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة في المناطق التي تشهد ضبابًا أو هطولات مطرية، تجنبًا للانزلاق وتدني مدى الرؤية الأفقية.


