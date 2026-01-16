الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان خيام على النازحين في غزة

وطنا اليوم:نفذت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تدخال إيوائيا طارئا يتضمن توزيع أكثر من 200 خيمة “قبة” في المرحلة الاولى ، للمتضررين جراء المنخفضات الجوية، وهي خيام معزولة ومقاومة للمياه والعوامل الجوية، لتوفير الحد الأدنى من الحماية والأمان للأسر المتضررة.

وتأتي هذه الاستجابة استكمالًا لحملة الشتاء التي أطلقتها الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مع بداية فصل الشتاء.

وفي هذا السياق قال عبد الرحمن العواد، المنسق العام للحملة الأردنية ” نريد أن نرسل أفضل شيء ممكن لأهالي غزة، الخيمة تبقى خيمة لكننا نسعى لتطوير التدخل الإغاثي مستقبلا وادخال بيوت متنقلة او مآوي بديلة عصرية” ونعمل على إنهاء الأمر في القريب العاجل.

وأضاف ” النوعية التي يجري توزيعها اليوم في غزة هي أفضل الأنواع الموجودة ونحن ملتزمون بتقديم الأفضل بناء على شراكتنا الفعالة مع الهيئة الخيرية الهاشمية وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني”.

وأكدت الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية استمرار جهودهما الإنسانية والإغاثية، والتزامهما بدعم صمود أهل غزة وتخفيف معاناتهم، بالشراكة مع الجهات الداعمة والشريكة، ما دامت الحاجة الإنسانية قائمة