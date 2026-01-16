بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مؤشر إبسوس : 77 % من الأردنيين متفائلين بعام 2026 اقتصادي

37 ثانية ago
مؤشر إبسوس : 77 % من الأردنيين متفائلين بعام 2026 اقتصادي

وطنا اليوم:أظهرت دراسة جديدة أجرتها إبسوس أن غالبية الأردنيين ينظرون بتفاؤل إلى عام 2026، إذ عبّر 77% عن اعتقادهم بأن العام المقبل سيكون أفضل لهم مقارنة بعام 2025.
وبيّنت النتائج أن 60% من المشاركين يتوقعون تحسّن أداء الاقتصاد الأردني في 2026، فيما يرى 61% أن الأردن سيشهد زيادة في حجم الاستثمارات الدولية، ويعتقد 53% أن البيئة الاقتصادية ستكون أكثر جاذبية للاستثمار مقارنة بالعام الحالي.
وعلى الصعيد المعيشي، أفاد 41% من الأردنيين بأنهم يخططون للقيام بعملية شراء كبيرة، مثل منزل أو سيارة، خلال عام 2026.
كما توقّع 70% زيادة أعداد السياح القادمين إلى الأردن، مقابل النسبة ذاتها التي تتوقع انتعاش السياحة الداخلية.
وفي المجال الرياضي، أعرب 71% عن تفاؤلهم بأداء قوي لمنتخب الأردن في كأس العالم 2026 وتأهله إلى مراحل متقدمة.
وعلى المستوى الشخصي، كشف 88% من المشاركين عن نيتهم وضع أهداف شخصية في 2026، تصدّرتها الأهداف المالية بنسبة 52%.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:17

أستراليا.. حجب 4.7 مليون حساب على مواقع التواصل أصحابها أطفال

14:59

مرسوم أميري بسحب الجنسية من سفير الكويت الحالي في لندن

14:48

الشرع يزور ألمانيا الثلاثاء لبحث قضايا منها عودة السوريين

14:36

قوات درع الوطن تدفع بتعزيزات جديدة إلى عدن لدعم الأمن

14:05

الإستقرار والأمن نعمة

14:04

في احترام الأدباء وتقديرهم

14:02

هذه الزواحف البشرية

14:01

حين تتشابه السياسة الخارجية مع العبث الداخلي

14:00

العرب الأكثر زيارة للأردن في 2025 وبواقع 3.8 مليون زائر

13:55

سحب تشغيلات من حليب الأطفال (S26 AR GOLD)

13:50

بلدية إربد تواصل صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار

11:36

وفيات الجمعة 16-1-2026

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026