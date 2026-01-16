مؤشر إبسوس : 77 % من الأردنيين متفائلين بعام 2026 اقتصادي

وطنا اليوم:أظهرت دراسة جديدة أجرتها إبسوس أن غالبية الأردنيين ينظرون بتفاؤل إلى عام 2026، إذ عبّر 77% عن اعتقادهم بأن العام المقبل سيكون أفضل لهم مقارنة بعام 2025.

وبيّنت النتائج أن 60% من المشاركين يتوقعون تحسّن أداء الاقتصاد الأردني في 2026، فيما يرى 61% أن الأردن سيشهد زيادة في حجم الاستثمارات الدولية، ويعتقد 53% أن البيئة الاقتصادية ستكون أكثر جاذبية للاستثمار مقارنة بالعام الحالي.

وعلى الصعيد المعيشي، أفاد 41% من الأردنيين بأنهم يخططون للقيام بعملية شراء كبيرة، مثل منزل أو سيارة، خلال عام 2026.

كما توقّع 70% زيادة أعداد السياح القادمين إلى الأردن، مقابل النسبة ذاتها التي تتوقع انتعاش السياحة الداخلية.

وفي المجال الرياضي، أعرب 71% عن تفاؤلهم بأداء قوي لمنتخب الأردن في كأس العالم 2026 وتأهله إلى مراحل متقدمة.

وعلى المستوى الشخصي، كشف 88% من المشاركين عن نيتهم وضع أهداف شخصية في 2026، تصدّرتها الأهداف المالية بنسبة 52%.