أستراليا.. حجب 4.7 مليون حساب على مواقع التواصل أصحابها أطفال

34 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز حجب 4.7 مليون حساب على مواقع التواصل أصحابها أطفال منذ حظر استخدام المنصات الاجتماعية على القصّر في البلاد.
وقالت ويلز للصحفيين اليوم الجمعة: “لقد واجهنا كل من قال إن ذلك مستحيل، بمن فيهم بعض أقوى وأغنى الشركات في العالم ومؤيدوها. والآن يمكن للآباء الأستراليين أن يطمئنوا إلى أن أطفالهم سيستعيدون طفولتهم”.
وكانت الأرقام التي أبلغت بها 10 منصات للتواصل الاجتماعي إلى الحكومة الأسترالية، هي الأولى التي تظهر حجم الحظر التاريخي منذ سنه في ديسمبر بسبب المخاوف بشأن آثار البيئات الضارة عبر الإنترنت على الشباب.
وأثار القانون نقاشات حادة في استراليا بشأن استخدام التكنولوجيا والخصوصية وسلامة الأطفال والصحة العقلية ودفع دولا أخرى إلى النظر في اتخاذ تدابير مماثلة


