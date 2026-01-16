الشرع يزور ألمانيا الثلاثاء لبحث قضايا منها عودة السوريين

وطنا اليوم:سيزور الرئيس السوري أحمد الشرع برلين الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنه متحدث باسم الحكومة الألمانية وأظهره جدول أعمال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي نُشر الجمعة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ⁠المستشار فريدريش ميرتس ​سيناقش قضايا من ‍بينها عودة المواطنين السوريين إلى بلادهم خلال اجتماعه مع ⁠الرئيس السوري في برلين يوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث “لدينا رغبة في ​تعزيز ‌العلاقات، وإذا جاز التعبير، بدء صفحة جديدة مع الحكومة ‌السورية الجديدة. لدينا ‌العديد من القضايا المهمة ⁠التي يجب التعامل معها. ومنها على سبيل ‌المثال عودة السوريين إلى وطنهم”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن المستشار الألماني توجيهه دعوة إلى الرئيس السوري لزيارة برلين، لبحث قضايا ذات اهتمام مشترك.

وقال حينها إنه دعا الشرع إلى زيارة ألمانيا للتباحث معه حول سبل إسهام برلين في تعزيز استقرار سوريا، وعودة السوريين إلى بلادهم.

ولفت ميرتس إلى أن “الحرب الداخلية في سوريا انتهت، لذا لم يعد حق اللجوء قائما في ألمانيا (للسوريين)”، وأعرب عن اعتقاده بأن جزءا كبيرا من اللاجئين السوريين الموجودين في ألمانيا، سيعودون طواعية ويشاركون في إعادة الإعمار ببلدهم.

وفي تصريحات له، اعتبر أن “إعادة الإعمار مستحيلة بدون هؤلاء الأشخاص، من يرفض العودة من ألمانيا قد يُرحّل في المستقبل القريب”.

وقبل أسبوع، رحلت السلطات الألمانية لاجئا سوريا مدانا إلى بلاده، في ثاني عملية من هذا النوع منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تصاعدت في ألمانيا الدعوات إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، غير أن حكومة يسار الوسط آنذاك حذرت من أن الوقت ما زال مبكرا للحكم على مدى توافر الظروف الآمنة في سوريا.

ومنذ تولي الحكومة المحافظة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس مهامها في مايو/أيار 2025، تبنت برلين نهجا أكثر تشددا حيال ملف الهجرة، متعهدة باستئناف عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، بدءا بالمحكوم عليهم بقضايا جنائية.