بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

لماذا يكون الشتاء أخطر على المدخنين؟ اكتشف الأضرار والنصائح

26 ثانية ago
لماذا يكون الشتاء أخطر على المدخنين؟ اكتشف الأضرار والنصائح

وطنا اليوم:مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يزداد خطر التدخين على الصحة. فالبرد القارس والرطوبة تؤثر على الجهاز التنفسي، وتزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل صحية، خاصة للمدخنين.

كيف يؤثر الشتاء على المدخنين؟
تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي: التدخين يضعف الرئة، ومع الهواء البارد والجاف في الشتاء، يزداد خطر الإصابة بالتهابات الشعب الهوائية ونوبات الربو.
زيادة خطر الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا؛ حيث تقل مناعة الجسم لمواجهة الفيروسات بسبب السموم الموجودة في السجائر.
تأثير البرد على الدورة الدموية: الشتاء يسبب انقباض الأوعية الدموية، والتدخين يزيد من صعوبة تدفق الدم؛ ما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم.

نصائح للمدخنين في الشتاء
تجنب التدخين في الأماكن المغلقة لحماية نفسك ومن حولك من الدخان.

ارتداء الملابس الدافئة لتقليل تأثير الهواء البارد على الجهاز التنفسي.

شرب السوائل الدافئة لتخفيف التهيج في الحلق والرئة.

التفكير في تقليل عدد السجائر، أو استخدام بدائل أقل ضررا -مثل النيكوتين اللوحي أو السجائر الإلكترونية- تحت إشراف طبي.

الحرص على التدفئة المناسبة لمنع التعرض المفاجئ للهواء البارد.

التدخين في الشتاء يزيد من الأضرار الصحية للجسم، خاصة الرئة والقلب.

اتباع خطوات بسيطة يمكن أن يقلل من هذه المخاطر، لكن أفضل خيار دائما هو الإقلاع عن التدخين نهائيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:28

هذه الزواحف البشرية

10:25

فضيحة .. جنود إسرائيليين يسرقون قطيع أغنام من سوريا

10:13

حريق يلتهم مركبة أعلى جسر مرج الحمام

10:07

( 46.5 ) ألف متقاعد ضمان تقل رواتبهم عن 220 ديناراً

10:04

سامر مفلح يقدم استقالته من منصبه في شركة البوتاس العربية

09:55

طقس نهاية الأسبوع: استقرار بارد.. ومنخفض جوي يحمل الأمطار الأحد

09:45

تحذير أممي من نفاد المساعدات في السودان بغضون شهرين

09:33

أكسيوس: ترامب قرر أخذ مزيد من الوقت للتفكير بشأن إيران

09:26

وزير الخارجية يبحث الأوضاع الإقليمية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي

09:23

مسؤول أممي: غزة لديها أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض

00:59

“شومان” تكرم الفائزين بمسابقة ” 16 قبل 16″ لعام 2025

00:54

“شومان” تحتفي بالشاعر والروائي نصر الله بفوزه بجائزة “نيوستاد” العالمية

وفيات
وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026