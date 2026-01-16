لماذا يكون الشتاء أخطر على المدخنين؟ اكتشف الأضرار والنصائح

وطنا اليوم:مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يزداد خطر التدخين على الصحة. فالبرد القارس والرطوبة تؤثر على الجهاز التنفسي، وتزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل صحية، خاصة للمدخنين.

كيف يؤثر الشتاء على المدخنين؟

تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي: التدخين يضعف الرئة، ومع الهواء البارد والجاف في الشتاء، يزداد خطر الإصابة بالتهابات الشعب الهوائية ونوبات الربو.

زيادة خطر الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا؛ حيث تقل مناعة الجسم لمواجهة الفيروسات بسبب السموم الموجودة في السجائر.

تأثير البرد على الدورة الدموية: الشتاء يسبب انقباض الأوعية الدموية، والتدخين يزيد من صعوبة تدفق الدم؛ ما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم.

نصائح للمدخنين في الشتاء

تجنب التدخين في الأماكن المغلقة لحماية نفسك ومن حولك من الدخان.

ارتداء الملابس الدافئة لتقليل تأثير الهواء البارد على الجهاز التنفسي.

شرب السوائل الدافئة لتخفيف التهيج في الحلق والرئة.

التفكير في تقليل عدد السجائر، أو استخدام بدائل أقل ضررا -مثل النيكوتين اللوحي أو السجائر الإلكترونية- تحت إشراف طبي.

الحرص على التدفئة المناسبة لمنع التعرض المفاجئ للهواء البارد.

التدخين في الشتاء يزيد من الأضرار الصحية للجسم، خاصة الرئة والقلب.

اتباع خطوات بسيطة يمكن أن يقلل من هذه المخاطر، لكن أفضل خيار دائما هو الإقلاع عن التدخين نهائيا.