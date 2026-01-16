سامر مفلح يقدم استقالته من منصبه في شركة البوتاس العربية

وطنا اليوم:قدم نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتميز وتطوير الأعمال في شركة البوتاس العربية الدكتور سامر إبراهيم أحمد المفلح استقالته من شركة البوتاس العربية، وذلك اعتبارا من 31-1-2026.

وكان مجلس أمناء صندوق الملك عبدلله الثاني للتنمية قرر تعيين الدكتور سامر المفلح مديرا عاما للصندوق، ويأتي هذا التعيين في إطار جهود المجلس في تطوير عمل الصندوق، للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

يذكر أن الدكتور سامر مفلح حاصل على درجة الدكتوراة في الإدارة الهندسية من جامعة بريستول في عام 2008، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال الهندسية من جامعة كوفنتري في عام 2004، وبكالوريوس هندسة الكمبيوتر من جامعة العلوم التطبيقية في عام 2002.

ويتمتع الدكتور سامر المفلح بخبرة واسعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدة مؤسسات وشركات، وسبق له أن شغل منصب مستشار للمدير العام للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بين الأعوام 2011-2020 حيث أدار ثلاث وظائف أساسية (التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، العمليات والجودة، والتعاون الدولي) ، بالإضافة إلى كونه محاضراً في كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال في الجامعة الألمانية الأردنية منذ العام 2010.

وعمل الدكتور المفلح كخبير اقتصادي في رئاسة الوزراء الأردنية / مكتب رئيس الوزراء خلال الأعوام 2010 و2011، وخبيراً اقتصادياً في مجلس الاستثمار الأردني خلال الفترة من 2018-2010، وعمل بدوام جزئي مع مجموعة البنك الدولي في بعض المشاريع في المنطقة، كما كان عضوا في مجالس إدارات العديد من المؤسسات بما في ذلك: شركة مصفاة البترول الأردنية، وشركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية، وكلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال / الجامعة الألمانية الأردنية، والمنتدى الاقتصادي الأردني ، وشركة هايدرون للطاقة/ الخليج، وشركة أورانج / مجموعة الاتصالات الأردنية.