طقس نهاية الأسبوع: استقرار بارد.. ومنخفض جوي يحمل الأمطار الأحد

16 يناير 2026
وطنا اليوم:صرح المختصون الجويون في مركز “طقس العرب” بأن الأردن ستتأثر -بمشيئة الله- اعتبارا من ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، بمنخفض جوي جديد تم تصنيفه من “الدرجة الثانية” (اعتيادي)، يعمل على تجدد هطول الأمطار في العديد من المناطق.

أمطار وبرودة نهار الأحد
ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلا نهار يوم الأحد، ويكون الطقس باردا بوجه عام في مختلف المناطق.
وتهطل الأمطار في الأجزاء الشمالية من الأردن، لتمتد مع ساعات الصباح المتأخرة لتشمل الأجزاء الوسطى -بما فيها العاصمة عمان- وصولا حتى الأجزاء الشرقية.
ولا يستبعد أن تكون الأمطار غزيرة مؤقتا في بعض المناطق؛ ما قد يعمل على حدوث التجمعات المائية وجريان الشعاب.

امتداد الهلاليات للجنوب
ومع ساعات العصر والمساء من يوم الأحد، يضعف تأثير المنخفض الجوي على الأجزاء الشمالية والوسطى، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار بين الحين والآخر.
وفي الوقت ذاته، تمتد فرص الهطولات المطرية تدريجيا لتشمل محافظتي الكرك والطفيلة، خاصة مع ساعات الليل المتأخرة وفجر يوم الإثنين.

الإثنين.. تراجع تدريجي
أما يوم الإثنين، فتبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها المعتادة، ويكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد، مع فرص لزخات مطرية في الشمال والوسط والشرق خلال الصباح، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجيا ظهرا ليستقر الطقس مساء.

المرتفع السيبيري.. صقيع وصفر مئوي
وكشفت نواتج المحاكاة الحاسوبية عن تأثر الأردن بامتداد المرتفع الجوي السيبيري بدءا من ساعات ليل الإثنين/ الثلاثاء.
ويسود بذلك طقس شديد البرودة ليلا، حيث تنخفض درجات الحرارة لتقترب من الصفر المئوي في مناطق البادية الشرقية والجنوبية، في حين تتراوح ما بين 2 إلى 5 درجات مئوية في باقي المناطق


