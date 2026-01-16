بنك القاهرة عمان
وزير الخارجية يبحث الأوضاع الإقليمية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي

16 يناير 2026
وزير الخارجية يبحث الأوضاع الإقليمية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي

وطنا اليوم:تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمُمثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس الذي تتولّى بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الإقليمية والجهود المُستهدِفة خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


