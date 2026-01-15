بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. ادب وثقافة

“شومان” تكرم الفائزين بمسابقة ” 16 قبل 16″ لعام 2025

16 يناير 2026
“شومان” تكرم الفائزين بمسابقة ” 16 قبل 16″ لعام 2025

وطنا اليوم –  احتفلت مكتبة “درب المعرفة” في مؤسسة عبد الحميد شومان، بتكريم الفائزين بمسابقة “16 قبل 16 ” للعام 2025، التي تنظمها المكتبة للأطفال واليافعين للفئتين العمريتين (7 – 11) سنة و (12 – 16) سنة.

وتم اختيار ستة فائزين في هذه الدورة من أصل 21 متأهلاً ومتأهلة للمرحلة النهائية من أصل 1037 متقدما/ة من جميع محافظات الأردن، حيث فاز بالمراكز الأولى لفئة (7-11) سنة، رحمة محمد العميريين بالمركز الأول، إلهام علي الشريف بالمركز الثاني، جولي حكمت عبدالرحمن بالمركز الثالث، في حين فاز بالمراكز الأولى لفئة (12-16) سنة، لين محمد دغش بالمركز الأول، لمار بلال حمود بالمركز الثاني، وسلمى عبدالرحمن السعدي بالمركز الثالث.
وتهدف مسابقة “16 قبل 16″، الى تشجيع قراءة الكتب والقصص المتنوعة وتنشئة جيل واعٍ لذاته ومتمكن من قدراته، حيث يقوم المشاركون من خلال المسابقة بقراءة 16 نوعا مختلفا من الكتب من القائمة المحددة، ومن ثم يلخصون معلومات الكتاب في كُتيب المسابقة، ويتم تقييم الكتيبات الخاصة بالتلخيص من قبل لجنة داخلية وترشيح أفضل المشتركين لتأهيلهم لمرحلة المقابلات، إذ يتم ترتيب المراكز الثلاث الأولى من كل فئة عمرية بعد إجراء المقابلات ومناقشة الملخصات مع المشتركين.
وهنأت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا قسيسية في كلمتها خلال الحفل، الفائزات والفائزين على ما حققوه من إنجاز، معربة عن اعتزاز المؤسسة بهم وبمشاركتهم في المسابقة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز عادة القراءة عند الأطفال واليافعين، مؤكدة أن القراءة من أهم الاحتياجات الإنسانية في الحياة، وأن الكتاب يعمل على تزويد الإنسان بالعلم والمعرفة والأفكار ليرى الأمور بوجهات نظر مختلفة من أجل تطوير نفسه ومجتمعه.
وبينت أن القراءة تساعد الأطفال واليافعين على تعزيز الترابط وتقوية العلاقة مع الأهل والمجتمع، مؤكدة أن تخصيص الأهل بعض الأوقات للقراءة مع أطفالهم، يعد أكثر الأشياء تأثيراً على تطويرهم، ويساهم أيضا في بناء الثقة بينهم، مما يعزز من نمو وتطور الأطفال الإيجابي.
وفي نهاية الحفل وزعت قسيسية الشهادات على المشاركين من القائمة القصيرة، إضافة إلى الشهادات والجوائز على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من الفئتين.
يشار إلى أنه تم إطلاق مسابقة ” 16 قبل 16″ في مكتبة درب المعرفة في عام 2018، وهي مسابقة قراءة مفتوحة، تهدف إلى تشجيع الأطفال واليافعين على القراءة وجعل المكتبة جزءا من اهتماماتهم اليومية وكسر الصورة النمطية عن المكتبة، وتشترط قراءة 16 كتابا بمواضيع مختلفة وتلخيصها والتعبير عنها بطريقة المشارك أو المشاركة الخاصة، ويتم اختيار 3 فائزين لكل فئة عمرية بالمسابقة وحسب معايير التقييم.
وتعد مكتبة “درب المعرفة” التابعة لمؤسسة “شومان”، مساحة حرة وحيوية للأطفال على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم، يلتقون فيها للبحث والاكتشاف من خلال ممارسة الأنشطة القرائية والإبداعية التفاعلية، والتي تحفزهم على تنمية وصقل قدراتهم الخلاقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:36

أورنج الأردن: أقوى وأسرع شبكة اتصالات في المملكة

21:14

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

20:44

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة الأحد

20:31

الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان خيام على النازحين في غزة

20:25

وفاة الفنان المصري محمد الإمام أحد أبطال الغاوي

20:18

ولي العهد يهنئ عبر انستغرام بذكرى الاسراء والمعراج

20:15

المبكة رانيا: في الإسراء والمعراج رسالة بأن ما عند الله دائماً خير وأعظم

19:39

لجنة التكنوقراط لإدارة غزة تعقد أول اجتماع لها في مصر

19:32

استجابة فورية من الجمارك الأردنية لملاحظة مسافرين عبر جابر

19:26

اكتشافات جوية في بادية الزرقاء تكشف منظومة صيد حجرية

19:13

النشامى تحت 23 يودعون كأس آسيا بعد الخسارة أمام اليابان بركلات الترجيح

19:07

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026