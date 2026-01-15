شومان تطلق دورتها العشرين لجائزة أدب الأطفال في مجال: “قصة: الطفولة عالم من التحديات”

وطنا اليوم – أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، عن فتح باب التقدم لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال في دورتها 20 للعام 2026.

وتحمل هذه الدورة عنوانًا مميزًا: “قصة: الطفولة عالم من التحديات”، لتسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الطفل في حياته اليومية وعالمه الداخلي، مثل الخوف، الغربة، الغضب، التعلّم، والغيرة، مع إبراز كيفية تجاوز الطفل لهذه التحديات بعزيمته أو بمساعدة الآخرين، بطريقة مشوقة تمزج بين المتعة والخيال والتربية.

وتتيح الجائزة فرصة استثنائية للكتاب العرب لإظهار ابتكارهم ومهاراتهم في صياغة قصص أصيلة تصل مباشرة إلى القارئ الصغير، مع الحفاظ على أسلوب سرد جذاب ولغة مناسبة للفئة العمرية 6 سنوات فأكثر.

واشترطت الجائزة أن يكون المتقدم عربي الجنسية أو من أصل عربي، وأن لا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون العمل باللغة العربية الفصيحة الميسرة، وأصيلاً وغير مقتبس أو مترجم من لغة أخرى، وغير منشور في الصحف أو الدوريات أو عبر المواقع الإلكترونية أو في كتاب مطبوع، وأن لا يكون مقدماً لجائزة أخرى أو فائزاً بجائزة سابقاً.

كما تضمنت الشروط الخاصة بالموضوع؛ بأن تحاكي القصة الفئة العمرية 6 سنوات وأكثر، ويُقدَّم العمل وفق شروط محددة من حيث اللغة العربية السليمة، وأن تتراوح عدد الكلمات بين 450-600 كلمة، باستخدام خط Arial بحجم 14.

ويأتي دور الهيئة العلمية للجائزة في صلب نجاح هذا الحدث، حيث تتولى لجنة من الخبراء المتخصصين مراجعة جميع المشاركات وفق معايير دقيقة تشمل الابتكار، اللغة والأسلوب، المحتوى والأفكار، التجديد، وأصالة العمل، لضمان اختيار القصص الأكثر تأثيرًا وإلهامًا للأطفال والكتاب على حد سواء.

كما بينت الهيئة العلمية أن آخر موعد لاستقبال الاعمال هو نهاية شهر آذار (مارس) العام 2026.

وللاطلاع على الشروط والمعايير الخاصة للتقدم للجائزة، فإنه باستطاعة المهتمين الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة (https://shoman.org/Writers-Award).

وتمنح الجائزة مرة كل عام في مجال أدب الأطفال في واحدة من الفنون الأدبية الآتية: “القصة، الشعر، الرواية، النص المسرحي للأطفال”، وتتألف من شهادة باسم الفائز ومجال الفن الأدبي الذي فاز فيه ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، بالإضافة إلى مبلغ مقداره (18) ألف دينار، موزعة على: المرتبة الأولى: (10) آلاف دينار، المرتبة الثانية: (5) آلاف دينار، والمرتبة الثالثة: (3) آلاف دينار.

وتعمل مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، منذ العام 2006 على تنظيم الجائزة سنويا للأدباء في الوطن العربي والعالم، كونها مؤسسة ثقافية تعنى بالاستثمار في الابداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في العالم العربي من خلال الفكر القيادي والفنون والابتكار.