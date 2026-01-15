هيئة تنظيم الاتصالات تحصل على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية ” الأيزو 27001 : 2022 “

وطنا اليوم – حصلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية ” الأيزو 27001:2022″ والتي تعنى بإنشاء وتطبيق أنظمة إدارة أمن المعلومات ISMS Information Security Management System لمركز البيانات داخل الهيئة وذلك بعد أن خضعت الهيئة لعملية تدقيق خارجي أواخر تشرين الأول الماضي، شملت التحقق من السياسات والإجراءات والعمليات الخاصة بها كافة ، والتأكد من استيفائها لجميع متطلبات وشروط الحصول على الشهادة.

وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة أ. لارا الخطيب أن الحصول على شهادة ISO/IEC 27001:2022 يشكل إضافة إلى سلسلة إنجازات الهيئة ويعزز ريادتها على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويكلل جهودها والتزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات التي تعنى بمجال إدارة أمن المعلومات.

وبينت الخطيب أنه قد تم تجهيز مركز البيانات بالهيئة بأحدث الأجهزة وأنظمة المراقبة والحماية الأمنية وفق أفضل المعايير الدولية ، الأمر الذي وفر أعلى مستويات الأمن والحماية لقنوات التواصل مع متلقي الخدمة مؤكدة حرص الهيئة التام على حماية سرية وخصوصية بياناتهم وقدرة الهيئة على إدارة المخاطر المحتملة التي من الممكن التعرض لها جراء ازدياد حجم البيانات والاتصالات الإلكترونية.

ومن جانبها أكدت م. سميرة أبو طاحون المدير العام لمجموعة (SMT Group) أن أهمية هذه الشهادة تكمن في تعزيز ثقة المستخدمين، ورفع مستوى حماية البيانات، وترسيخ منهجية مستدامة لإدارة المخاطر، ما يسهم في تطوير بيئة رقمية أكثر أماناً وموثوقية .

ومن الجدير بالذكر أن شهادة آيزو 27001:2022 تعد معياراً دولياً مرموقاً لإدارة أمن المعلومات، والأمن السيبراني ومتطلبات حماية الخصوصية تقوم بنشره المنظمة الدولية للمواصفات آيزو ISO أكبر منظمة في العالم معنية بالمواصفات القياسية الدولية بالشراكة مع اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC.

ويُعد حصول هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية ISO/IEC 27001:2022 خطوة نوعية تواكب رؤية الأردن 2030 في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام، يعزز ثقة المستثمرين والمستخدمين في البيئة الرقمية الوطنية.